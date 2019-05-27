郭台銘不願為後援會廣告道歉 指民進黨挑起對立

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）自稱郭台銘後援會刊登反年改廣告，誣稱政府指公務人員「米蟲」，府院要求鴻海董事長郭台銘道歉，郭台銘今天表示，現在台灣社會對立，是民進黨挑起的，「我當然不願意道歉」。

郭台銘今天下午參加東森財經台節目專訪，並接受節目名嘴提問，會前接受現場媒體短暫採訪。

對於高雄市長韓國瑜將參加6月1日在台北凱達格蘭大道的集會，郭台銘說，「不管是韓粉還是郭粉，只要是中華民國粉」，出來支持中華民國，都樂見其成；郭台銘也說，韓國瑜對於造勢活動相當內行。

郭台銘表示，他選舉是為了拚經濟，親自到鄉下去握著每一雙勞工或是攤販的手，他認為，拚經濟比拚造勢更重要。

對於6月1日前是否會與韓國瑜見面，郭台銘回答中央社記者提問指出，目前正在安排，不排除洽談在高雄的投資規劃，時間排好後再跟外界報告。

對於媒體詢問總統府強烈譴責郭台銘後援會刊登不實廣告、刊登反年金改革廣告誣稱政府指公務人員「米蟲」，郭台銘今天下午表示，民進黨挑起問題、但沒有解決問題，「現在台灣社會對立，是他們挑起的」。

媒體詢問郭台銘是否願意道歉，郭台銘說：「我當然不願意道歉。」他說，自己的父親是軍公教人員，父親是警察，知道警察同仁和消防弟兄的辛勞，他認為，現在的政府對軍公教人員的尊嚴不公平，大家都看不慣。

對於鴻海26日下午發布重訊談到美中貿易戰因應之道，郭台銘表示，鴻海所有員工和工作部門「都進入戰鬥位置」，貿易戰已經開始，鴻海同仁在他開始參選之後的這一個多月中，已經進入備戰狀態。

媒體問是否還要再生一胎，郭台銘笑說，還要再協調。他說台灣的未來在小孩子身上，要改善台灣的少子化現象，將來當選總統後，鼓勵大家多生育，要有好的福利政策。

郭台銘在接受財經節目專訪時透露，根據自己內部的民調，排除信心指數來看，目前看來是「勇冠三軍」。（編輯：黃國倫）1080527