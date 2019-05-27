彰化戰備道操演28日登場 F-16V成最大亮點

（中央社記者游凱翔台北27日電）國軍35號漢光演習彰化戰備道演練明天清晨進行，國軍三型主力戰機將降落中山高，而經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機明天將現身，已吸引軍事迷在周圍制高點卡位，勢必成為亮點。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習今天至31日展開，國軍衡山指揮所清晨下達演習命令後正式展開，為落實戰力保存，國軍三型主力戰機（幻象2000、F-16及IDF經國號）及C-130運輸機等各機種上午執行戰備轉場進行戰力保存，而防空部隊也進行機場防護。

這次的漢光演習共有3大重點，分別是明天清晨將在彰化國道中山高速公路的「彰化戰備道戰機起降」、29日的「東部海域聯合實彈操演」及30日在屏東的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。此次國防部則邀請媒體採訪明天及30日的演訓，針對29日的東部海域訓練，已在22日執行同性質的戰備訓練，並邀請媒體登上左營軍艦採訪。

明天清晨的戰備道起降演練，也是繼民國103年民雄戰備道後再次進行演練，更是總統蔡英文任內首次戰備道演練，蔡總統明天將親自校閱並致詞。

針對此次的操演構想，軍方指出，主要模擬共軍對台灣重要防護目標、飛彈部隊、雷達及機場陣地實施空襲，造成部分機場跑滑道受損，導致戰機無法實施起降，而三型主力戰機及E-2K預警機依照命令轉降戰備道，執行戰機油彈整補作業。

軍方強調，因應共軍各型導彈對台的機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降的重要備援之一，因此在後勤支援配套的訓練下，可以有效延續台灣的空軍戰力。

不過，由於中央氣象局預報彰化地區白天恐有雷雨發生，空軍已準備好3個方案，並視情況增減演練課目，包括「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，戰機採不降落但低空掠過」及「雷雨發生，不符安全戰機不會進場」。（編輯：黃國倫）1080527