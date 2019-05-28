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中選會人事同意權案將投票 藍綠搶占主席台

最新更新：2019/05/28 09:26
影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院會今天將進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委在上午7時議場門一開，就衝上主席台，在台上各占一半，民進黨立委並先在發票處排隊。

立法院程序委員會21日處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，經表決後，通過民進黨立法院黨團的提案，將在今天的院會處理。

民進黨立法院黨團上午6時發出甲級動員，在議場前集合，國民黨立委則約在7時抵達，上午7時議場門一開，藍綠立委蜂擁而上主席台，民進黨立委郭國文、鍾佳濱站在主席台正中央，國民黨立委蔣萬安、林為洲等人則在一旁趴在台上。

民進黨立委並分兩邊，在左、右兩側的發票處排隊，避免遭國民黨團干擾；國民黨團還舉著「程序作弊、投票無效」、「民主作弊黨、執政小偷黨」等看板。院會將在9時開始，藍綠將再掀攻防。（編輯：鄭雪文）1080528

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委在上午7時議場門一開，就衝上主席台，在台上各占一半。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委在上午7時議場門一開，就衝上主席台，在台上各占一半。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，立法院內政委員會日前兩度排審都遭國民黨杯葛，無法順利審查；一早院會藍綠兩黨都祭出甲級動員，再掀起議事攻防。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，立法院內政委員會日前兩度排審都遭國民黨杯葛，無法順利審查；一早院會藍綠兩黨都祭出甲級動員，再掀起議事攻防。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
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