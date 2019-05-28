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韓國瑜拋假日參選 陳其邁：當總統也是假日總統嗎

最新更新：2019/05/28 10:34

（中央社記者潘姿羽台北28日電）高雄市長韓國瑜有意帶職參選總統，並拋出「假日參選」一說，行政院副院長陳其邁今天表示，那當總統也是假日總統嗎，直指做什麼要像什麼，民眾期待的是百分之百時間投入市政，而不是馬上要征服宇宙。

高雄市長韓國瑜日前於議會備詢時，對於議員質詢帶職參選，回應說難道不能利用假日跑行程嗎，引起外界熱議。

陳其邁今天出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」104-107年總成果發表會，會前受訪時表示，帶職參選是韓國瑜自己的選擇，市民對他有很高期待，希望他能落實政見、履行承諾，這也是市民最關心的地方，假如高雄市長剛選上沒多久就離開，然後開始準備選舉，市民應該會很失望。

陳其邁也質疑「假日參選」的做法，直指「那當總統也是假日總統嗎？」他表示，大家期待的市長是百分之百的時間投入市政，而不是剛選上市長，馬上要征服宇宙、火箭一飛衝天。

媒體詢問，陳其邁最近頻繁去高雄，感覺對於高雄蓄勢待發；陳其邁笑說，他作為行政院副院長，不論是政務推動、視察行程，都要跟行政院長蘇貞昌分工，需要他出席的場合都會盡量去，更加接地氣並了解民眾反應。

陳其邁也說，高雄是他的家鄉，能夠回去當然很好，有機會或任何跟行政院業務有關的場合，都會盡量出席。（編輯：楊玫寧）1080528

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