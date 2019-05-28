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國軍戰機起降戰備道 AIT臉書貼經國號舊照

最新更新：2019/05/28 12:40
AIT的臉書貼出經國號戰機舊照，並表示1989年的今天，經國號戰機完成首趟試飛。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
AIT的臉書貼出經國號戰機舊照，並表示1989年的今天，經國號戰機完成首趟試飛。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）國軍漢光35號演習彰化戰備道操演今天登場，包括IDF經國號戰機在內的3型主力戰機成功降落與起飛。AIT也在臉書貼出經國號戰機的舊照並表示，1989年的今天，經國號戰機完成首趟試飛。

今年是台灣關係法立法40週年，也是美國在台協會（AIT）成立40週年。AIT今天在臉書發布「AIT@40：歷史上的今天」系列貼文表示，在1989年的今天，台灣首架自行研發和製造的經國號戰機成功完成首趟試飛。

AIT貼文表示，經國號戰機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下，再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。AIT貼文並附上經國號的舊照片。

國軍漢光35號演習彰化戰備道操演今天清晨登場，國軍F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機等3型主力戰機，以及E-2K預警機成功降落與起飛，總統蔡英文也出席校閱，這項操演的最大亮點是經由「鳳展專案」改良的F-16V首度對外亮相。（編輯：楊玫寧）1080528

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