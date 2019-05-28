蔡總統感謝宏國WHA發言挺台 盼兩國續攜手共進

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見宏都拉斯副總統阿瓦拉朵，感謝宏國在世界衛生大會為台灣仗義執言，也希望未來兩國繼續攜手共進，為加強全球健康網絡和永續發展，一起努力。

蔡總統今天在總統府接見宏都拉斯共和國副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）。

蔡總統致詞提到，這是阿瓦拉朵第一次訪問台灣，去年8月兩人曾在巴拉圭見過面，很高興能夠在台灣接待阿瓦拉朵，也請代向宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）轉達來自台灣的誠摯問候。

蔡總統說，阿瓦拉朵資歷非常豐富，是宏都拉斯女性從政的楷模，除了長期為弱勢發聲，在協助青年、原住民以及非裔等族群工作上深受肯定，她期待透過阿瓦拉朵來訪，在社福政策議題上多交流。

蔡總統說，去年1月她率團訪問宏都拉斯，實際了解兩國推動雙邊合作的成果，這幾年不論是在醫療衛生、農業或者教育科技等層面合作，都愈來愈密切。

她以酪梨產業鏈計畫為例，提到今年1月國家級的台灣農業投資公司在宏都拉斯成立了子公司，不但透過技術轉移，協助宏都拉斯強化酪梨的產銷能力，更重要的是，要推動酪梨投資計畫，創造更多合作發展的機會。

蔡總統認為，台灣與宏都拉斯的合作，也證明了台灣有能力為國際社會做出貢獻，就在上週的世界衛生大會（WHA），宏都拉斯代表特別發言，肯定台灣是宏都拉斯在衛生領域的重要策略夥伴。

除了感謝宏都拉斯為台灣仗義執言，蔡總統也希望，未來兩國繼續攜手共進，為加強全球健康網絡與永續發展一起努力。（編輯：鄭雪文）1080528