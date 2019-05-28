王金平談造勢：連宋落選那年 13萬人上凱道

表態參選總統的前立法院長王金平28日在立法院辦公室接受媒體聯訪時重申，積極參選，希望大家都能夠知道、認識他的理念，多加支持。被問到媒體民調暫居落後，王金平說，沒有關係，有自己的努力方式。中央社記者范正祥攝 108年5月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）表態參選總統的前立法院長王金平今天接受媒體聯訪時重申，積極參選，希望大家都能夠知道、認識他的理念，多加支持。被問到媒體民調暫居落後，王金平說，沒有關係，有自己的努力方式。

王金平在立法院辦公室回應媒體時事提問。談及自己民調目前是否上升中，王金平表示，各方面的民調都有持續穩定上升，「這是郝龍斌告訴我的」。

媒體詢問如何看待支持高雄市長韓國瑜參選總統的挺韓團體，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道舉辦誓師大會，王金平認為，選舉各方面努力都是可能的，有私底下拜訪、有公開造勢、有各種團體一起幫忙，什麼樣式都有，所以不必在乎。

不過，王金平也有風度的表示，能夠有這麼好的聲勢，是值得跟韓國瑜恭喜的。

談到競選造勢場合人數規模是否等同勝選指標，王金平回應媒體提問時則舉例，2004年4月13日，「就是連宋沒有選上的那一年」，整個凱道滿滿的，人擠到衡陽路、公園路、懷寧街，擠到中正紀念堂中山南路兩邊，景福門兩側也都擠滿了人，信義路、仁愛路的人群隊伍也很長，當時警方估計大概是13萬人，「所以就是參考」。

被問到自己有沒有規劃大型造勢活動，王金平說，「沒有，我們沒有大型的。」

王金平透露，預計6月23日在雲林會辦一場大概7000人至8000人參與的活動，有來自宗教、水利會，農會及一般團體的民眾共同參與，這已是比較大型的活動。

談及自己支持者這陣子以來舉辦造勢活動的態樣與規模，王金平說，考量天氣因素，多在室內舉辦，與會者都是真正的幹部，約1500人參加，大概就是這樣規劃。

另外，王金平指出，全國各地有王金平之友會的成立，這是比較小型的活動，但都希望擴散出去，讓大家都能夠知道、認識他的理念，知道他積極地參選總統。

被問及競選策略會不會借鏡其他競爭者，譬如黨內總統初選競爭者鴻海董事長郭台銘積極經營網路聲量，王金平說，「我要做自己的」；能夠引起選民迴響、熱烈回應的都是選舉的「招」，但是「招」的效用怎麼樣，現在也很難斷定。（編輯：楊凱翔）1080528