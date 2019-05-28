傳小英之友會為民調蒐集手機 蔡陣營批抹黑

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文初選發言人阮昭雄今天說，有特定人士造謠指蔡總統方面留存支持者行動電話，要作為手機民調使用，「這是有計畫的抹黑」，若對選舉民調作業有起碼了解，不會上當。

民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，蔡總統與前行政院長賴清德陣營對於民調方式仍無共識。

阮昭雄今天透過新聞稿指出，媒體朋友轉達，有特定人士持一份小英之友會活動錄音，並以錄音中有宣導組織經營方式，包括留存支持者行動電話、市內電話以作為通聯、發布簡訊聯繫內容等，造謠相關活動是蔡總統方面規劃作為手機民調使用。

阮昭雄表示，這是有計畫的抹黑，相信對選舉民調作業有起碼了解的媒體朋友，不會不明究理上當。

阮昭雄說，近來網路不斷有謠言指出小英之友會蒐集支持者電話，並以此作為民調作業的「手機資料庫」，企圖干擾初選民調。過去幾天更有媒體朋友發現，有特定人士持一份小英之友會內部活動錄音，稱有輔選幹部意圖做類似的手機民調準備，多方向媒體爆料。所幸這種謠言實在太蹩腳，很快就讓對民調作業有概念的媒體識破。

阮昭雄表示，對民調有點常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，而不是另外建置的號碼資料庫。阮昭雄也反問，「難道有人打選戰不建立組織？不跟支持者建立聯絡管道？」這些指控悖離常識與事實。民進黨中央黨部執行手機民調多年，放話的人實在不用對黨中央的執行能力缺乏信心，更不應該造這種謠。

阮昭雄指出，面對任何選舉，除了文宣空戰，也需要組織陸戰，民主時代的每位候選人，無不力求確實掌握組織通路，無論是電話、手機、Line群組、後援會都是重要的互相聯絡方式，同時，支持者也會希望能夠了解最新、最快的候選人訊息。這是標準的組織工作流程，也是常識，跟手機民調無關。（編輯：黃國倫）1080528