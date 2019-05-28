郭台銘：內部民調已黃金交叉 再2週會不一樣

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘表示，內部所做民調自己已開始起飛，呈現「黃金交叉」，再2個星期，民調將會不一樣，他非常有贏面。

郭台銘27日下午參加東森財經台節目專訪，並接受與會來賓提問，今晚9時起播送第二段內容。

來賓詢問郭台銘對目前2020總統擬參選人的民調趨勢看法，郭台銘自詡為戰鬥機，現在「戰鬥機才在滑行起飛階段」，非常有贏面。他透露，自己內部民調顯示開始「黃金交叉」，「再給我2個星期，民調會不一樣。」

對於高雄市長韓國瑜將參加6月1日在台北凱達格蘭大道造勢活動，郭台銘指出，以韓國瑜造勢的能力，參與人數30萬或是50萬人次不是難事，他不懷疑韓國瑜的造勢能力。

不過，郭台銘也說，拚造勢不等於拚經濟的能力，他指出，人民希望看到有經濟的未來，他自己的造勢，是要到台灣每一個鄉鎮彰顯拚經濟的實力。

他說，現在人民的議題就是拚經濟，「誰拚經濟就跟誰走」；「少政治、拚經濟」是人民共同的願望。

來賓追問郭台銘拚經濟與韓國瑜的差異，郭台銘說，自己拚經濟是以45年的經驗為基礎，他累積國際關係，也賺了不少錢、繳了不少稅，這是自己與韓國瑜的不同。他說，未來要帶著台灣百行百業賺錢、前進世界。

另外，郭台銘今晚也在臉書貼文，批評民進黨在立法院強勢通過了「被暫時註銷民進黨籍」、政治色彩濃厚的前雲林縣長李進勇來當中選會主委，完全罔顧「選舉中立」，是台灣民主政治史上最黑暗的一天。

他說，2010年、2013年，前嘉義市長張博雅被提名為中選會主委時，包括當時還是立委的行政院副院長陳其邁等民進黨員是以高標準質疑，並反對一位「無黨籍」的黨外前輩；而現在行政院長蘇貞昌居然可以理直氣壯的說「法律沒有規範主委要無黨籍」，更可悲的是，68位民進黨的委員之中竟無一位站出來捍衛民主的價值。

郭台銘強調，未來他當總統，會不問政黨、只問能力，籌組勝利者聯盟，讓台灣不再惡鬥內耗，讓政治為經濟服務，幫人民加薪，讓國家團結。（編輯：林孟汝）1080528