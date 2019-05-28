柯文哲再談兩岸一家親 稱中國可慢慢開放民主

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲今天接受電視專訪，談到兩岸關係時重申「兩岸一家親」為「不涉及政治層面、釋出善意的底線」，並說要鼓勵中國大陸往正確的方向前進，「民主可以慢慢放」。

柯文哲接受東森節目「阿北真心話」專訪，晚間播出，主持人吳宇舒頻問柯文哲對於總統大選局勢看法及參選意願，也關注兩岸關係。

主持人詢問未來是否還會再提「兩岸一家親」，柯文哲重申這是表達善意的底線，並指出中國大陸可以參考前總統蔣經國在台灣的經驗，「一次全部（民主）我也覺得不太可能，但民主可以慢慢放、慢慢release」，並說中國大陸至少不是北韓，要鼓勵他們往正確的方向前進。

至於大選，柯文哲說，他從來沒說過要參選，但藍綠兩黨都把他納入民調，結果他的民調數字越來越高，「我就很正常在工作啊，兩邊在搞什麼我也不知道啊」。

他並直指國民黨的問題是買辦文化，「不是說不能跟中國大陸交往或貿易，而是為何成果都你們這群人在吃香喝辣。還是一句話，以人民福祉為優先，不是自己的福祉」。

柯文哲說，大家對他期待太高，不能因為他贏了2014跟2018選舉，就覺得他一定會贏2020大選，而且他也沒錢、沒組織選舉。9月13日至17日是受理申請為總統、副總統選舉被連署人的時間，柯文哲表示，「那就在那之前決定就好了」。（編輯：唐聲揚）1080528