郭台銘若當總統捐薪 朱立倫：我還要養家

（中央社記者余祥台北29日電）鴻海董事長郭台銘日前表示，若當選總統只領1元薪水。前新北市長朱立倫今天被問到是否會比照捐薪時表示，「我還要養家餬口。」他認為，郭台銘現在要轉到公部門服務，應轉換心態，人民不是員工，也不是股東，而是老闆。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天參加「淨空老和尚弘法60周年暨華藏淨宗學會成立30周年紀念活動」，被問到郭台銘日前稱當選總統只領1元，以及認為自己民調開始起飛，很有贏面，朱立倫說，他以正面心態看待黨內同志，郭台銘是大企業家，願意為台灣服務、犧牲都是好事。

不過，朱立倫認為，郭台銘過去面對的是股東和員工，現在要轉換為公部門服務，心態要轉換，人民不是員工，也不是股東，而是老闆。

朱立倫說，郭台銘向來很霸氣，但他自己則是穩健、務實的工作者，會繼續秉持這樣務實、穩健的態度，不會說一定會超越誰、打敗誰，只會說自己是最適合的人選，會努力變成最強。

至於如何評價其他的黨內初選競爭者，朱立倫指出，前立法院長王金平有多年國會經驗，但還沒有行政歷練；高雄市長韓國瑜則是最接地氣、最有人氣的市長，只是才剛開始做市長而已。媒體問到，是否擔心此番言論被韓粉圍剿；朱立倫說，他說的都是事實。

針對韓粉將在6月1日在凱道為韓國瑜造勢，外傳國民黨黨公職不得參加，朱立倫說，這由黨主席決定，只是黨內初選過程中無所謂，大家都是朋友，但他不會去參加韓國瑜的造勢，去了可能尷尬，也不見得好。

朱立倫說，他自己不會舉辦造勢活動，會繼續勤走基層、提出好的政見。

針對王金平日前表示，表面民調強的人，也不見得是最強人選，朱立倫反問，「那不然要怎麼決定？」各黨派現在都是回到以民調決定人選，他最早主張全民調，當時被打槍很嚴重，但目前看來，這還是最好的方法，只是可以討論民調方式、抽樣方式．像是要不要納入手機樣本等。

朱立倫認為，民調納入手機應該是未來的趨勢，畢竟現在用家戶電話的比例較低，但應該是納入一部分的手機樣本，不可能全部納入，而兩者樣本要如何取樣，可能還是得經學者專家研究，現階段全都用家戶電話抽樣可能還是有誤差。

朱立倫昨天在臉書上針對自己的發言不夠火辣而發文，他今天說，他是有感而發，蔡英文總統近日變成辣台妹，但嗆的對象嗆錯人，讓國安危險、嗆到人民等等，他還是認為務實、中道一點的發言比較好，而他的特質也是這樣，不會暴衝也不至於暴跌。（編輯：郭萍英）1080529