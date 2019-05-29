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若中盼挺九二共識 柯文哲：我與國民黨標準不同

最新更新：2019/05/29 12:36
台北市長柯文哲（中）29日受訪表示，將與中國大陸磋商雙城論壇舉辦時間，若中方要求表態支持九二共識，他說，「我又不是國民黨的，標準不一樣」。中央社記者梁珮綺攝　108年5月29日
台北市長柯文哲（中）29日受訪表示，將與中國大陸磋商雙城論壇舉辦時間，若中方要求表態支持九二共識，他說，「我又不是國民黨的，標準不一樣」。中央社記者梁珮綺攝　108年5月29日

（中央社記者梁珮綺台北29日電）台北市長柯文哲今天說，本週開始至6月上旬，將與中國大陸磋商雙城論壇舉辦時間，他也表達願意出席；若中方要求表態支持九二共識，他說，「我又不是國民黨的，標準不一樣」。

他上午出席台北市勞動安全獎頒獎典禮，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲在昨天播出的東森電視「阿北真心話」節目專訪，談到兩岸關係時重申「兩岸一家親」為「不涉及政治層面、釋出善意的底線」，並說要鼓勵中國大陸往正確的方向前進，「民主可以慢慢放」。

對於媒體詢問中國是否能接受「民主可以慢慢放」說法，柯文哲表示，這沒有什麼，「我們跟大陸方面還是同文同種，希望他們可以變好」，他認為現在中國大陸的情形與文化大革命時期相比，已經進步很多，但是「好還可以更好」。

柯文哲表示，蔣經國在台灣的處理方式，雖然過程中還是有吵吵鬧鬧，但與韓國的民主轉型相比，已經好多了。

有媒體追問，這套說法是否有被中國審核過關，柯文哲表示，「這是我們個人想法」，並重申五個互相，強調五個互相中的「互相諒解」真的很重要，「我知道他有困難，他也知道我們有困難，這很重要」。

至於雙城論壇進度，柯文哲說，從本週開始至6月上旬，雙方將磋商舉辦時間，若對方要求表態支持九二共識，他表示，「我又不是國民黨的，標準不一樣」。（編輯：方沛清）1080529

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