韓國瑜參加凱道造勢 柯文哲：不需要做這件事

（中央社記者梁珮綺台北29日電）高雄市長韓國瑜6月1日將參加凱道造勢活動。台北市長柯文哲今天說，應不需要做這件事。韓國瑜怎麼會是庶民，因韓的太太李佳芬家族是政治世家。

他上午出席台北市勞動安全獎頒獎典禮，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲在昨天播出的東森電視「阿北真心話」節目專訪表示，郭台銘不是權貴，因他是窮人出身；韓國瑜不是庶民，因太太李佳芬家族是政治世家，這些說法都是貼標籤。

柯文哲今天補充，他曾去過李佳芬家，發現李佳芬家族是政治世家，在當地至少超過50年，而韓國瑜之前也當過台北縣中和市副市長及3任立委，「怎麼會是庶民？」

他說，一切平常心就好，「不用貼標籤，也許大家心裡面有點焦慮，自然就好」。

對於韓國瑜6月1日將參加凱道活動為國民黨總統初選造勢，柯文哲認為不需要，理由是鴻海集團董事長郭台銘資源無限大，「砸下去力道很強」，但現在每個人都開始焦慮，所以動作愈來愈多。

由於韓國瑜曾說過「高雄人拚經濟就好，政治是台北人的事」，有媒體詢問柯文哲，如今是否還會覺得韓國瑜能在高雄好好拚經濟，柯文哲說，「一天才24小時，很難」。（編輯：李亨山）1080529