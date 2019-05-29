林為洲禮讓 曾銘宗出任國民黨立院黨團總召

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨立法院黨團30日將進行總召改選，表態參選的國民黨立委林為洲與曾銘宗，今天經過協調後，林為洲決定禮讓，黨團總召江啟臣則盛讚林為洲以大局為重，大氣的決定足為典範。

國民黨團總召30日將改選，在現任總召江啟臣無意願連任的情況下，林為洲與曾銘宗相繼宣布參選；江啟臣今天則與兩人先進行協調作業，最終，林為洲願意禮讓，由曾銘宗來擔任下會期的黨團總召。

林為洲下午向中央社記者表示，經過昨天中選會主委人事同意權案一戰，他坦言真的是蠻累的，而也看出民進黨為了貫徹意志，強硬的作風，他判斷下會期適逢大選，可能會出現更多爭議性的法案或政策，立法院雖然進入相對單純的預算會期，但可能這戰場會更險峻。

林為洲說，由於他正準備新竹縣立委的選舉，他恐無法兼顧選區與立法院之間；而他這次投入總召選舉，原因是想凸顯中生代接班與黨團自主，經過這次江啟臣主動約他與曾銘宗協調，已證明了黨團自主的部分，而接班的曾銘宗也屬於中生代，因此他願意禮讓。

曾銘宗則表示，林為洲過去在擔任書記長時，對於黨團的貢獻有目共睹，對林為洲願意承讓，表達高度的感謝與敬佩之意，也希望林為洲、江啟臣能繼續給予指導，大家一起來努力，協助國民黨打好2020年的大選，讓國民黨回到過去國會席次過半的情況。

江啟臣則透過臉書表示，經過他的協調，為維持黨團內部的團結與自主，林為洲決定主動禮讓，以大局為重，而由曾銘宗承擔起下任總召重任，大氣與有高度的決定，合作又有分工，一同為國會過半，重回國會多數而努力，足為黨內同志的典範。

他說，新任總召在本屆最後一個會期承擔黨團運作，更肩負2020總統大選輔選重任，任重而道遠，他們以行動向大家宣示，國民黨唯一目標，就是重新執政，立委一定要過半，更向黨內諸位總統初選候選人呼籲，合作才有希望、分工才有能量、齊心才有願景、團結才有未來。（編輯：趙蔚蘭）1080529