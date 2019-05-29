韓國瑜6/1凱道造勢 郭台銘：若受邀會出席

鴻海集團董事長郭台銘（前右）29日參觀InnoVEX 2019國際新創特展。圖左為和碩董事長、台北市電腦公會理事長童子賢、中為外界點名是鴻海接班熱門人選之一的京鼎董事長劉揚偉。中央社記者謝佳璋攝 108年5月29日

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘表示，目前沒有受邀參加6月1日在台北凱達格蘭大道為高雄市長韓國瑜舉辦的造勢活動，但只要受到邀請，他很樂意參加。

郭台銘說，只要對中華民國經濟有幫助，在2020年把不稱職的蔡政府換下來，「為什麼郭粉或是韓粉不能合作」。

郭台銘今天下午2時前往世貿一館的InnoVEX新創展，由台北市電腦公會理事長童子賢陪同參觀。

郭台銘於會前接受媒體採訪時指出，總統蔡英文曾說美中貿易戰沒有這麼大影響，也不了解貿易戰背後是科技戰。他認為，貿易戰對台灣百行百業產生影響，政府應提出對策因應，目前政府領導人不懂經濟、不懂科技，在目前貿易戰下，蔡總統不夠資格領導政府。

郭台銘說，台灣不是平庸式成長，從Computex台北國際電腦展可知，台灣電子電機產業成長速度快，也有新創企業共襄盛舉，他想在台灣舉辦盛大的投資論壇，期望引進幾十億美元來台灣。

郭台銘也說，在科技創新變革下，經濟主要由科技創新推動，若科技發展快速超越一般經濟學家預測時，政府就扮演重要角色。

郭台銘表示，每個人都有優缺點，最重要是誰可以把經濟搞好，誰能夠解決庶民經濟的問題，才是庶民總統。郭台銘認為自己懂經濟、懂科技，這是他的優點。（編輯：張均懋/林淑媛）1080529