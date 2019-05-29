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漢光演習陸軍車禍 蔡總統探望傷者

最新更新：2019/05/29 19:06
陸軍第六軍團裝甲第542旅裝騎連28日漢光演習發生車禍意外，造成15人受傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療，總統蔡英文（右2）29日前往探望。中央社記者郭宣彣攝 108年5月29日
陸軍第六軍團裝甲第542旅裝騎連28日漢光演習發生車禍意外，造成15人受傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療，總統蔡英文（右2）29日前往探望。中央社記者郭宣彣攝 108年5月29日

（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹縣湖口鄉的陸軍第六軍團裝甲第五四二旅裝騎連，昨天漢光演習發生車禍意外，導致15人受傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療，今天總統蔡英文前往探望。

陸軍第六軍團裝甲第五四二旅裝騎連昨天在湖口營區執行任務時，一輛中型戰術輪車因不慎擦撞廢棄崗哨，車上15名軍人因此受傷，傷勢較重者4人送往東元醫院，傷勢穩定後，昨晚已轉至國軍桃園總醫院。輕傷11人分別送往國軍新竹醫院、湖口仁慈醫院和台大新竹分院後，昨晚皆轉至國軍新竹醫院治療觀察。

蔡總統今天下午4時許抵達新竹國軍醫院，探望11名傷者。不過，蔡總統並無公開發表言論。蔡總統在前往病房途中，聽取相關單位協助傷患處置情形，約在病房內停留10分鐘離開。蔡總統搭乘電梯下樓後，院方護理師、民眾都熱情向她打招呼喊「總統好」，蔡總統也揮手回應，臉上帶著笑容，展現親和力。

新竹國軍醫院指出，11名傷者目前留院觀察、養傷，等待院方進行心理創傷評估後能出院，預計在本周五可陸續出院。（編輯：吳協昌）1080529

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