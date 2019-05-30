王金平：若當選總統 選舉補助款全捐做公益

（中央社記者劉冠廷台北30日電）爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘日前表示，若當選總統只領一元薪水，同樣爭取提名的前立法院長王金平今天則說，他若當選總統，會捐出所有的選舉補助款，全部做公益，薪水則留著家用。

郭台銘日前曾說若當選總統只領一元薪水，也爭取提名的前新北市長朱立倫昨天被問到是否會比照捐薪時表示，「我還要養家餬口」，他認為，郭台銘現在要轉到公部門服務，應轉換心態，人民不是員工，也不是股東，而是老闆。

王金平今天上午接受國民黨副主席郝龍斌所主持的廣播節目專訪後，在接受媒體訪問時，也被問到捐薪相關問題，他說，若當選總統，會把每票新台幣30元的選舉補助款，全部捐出做公益，薪水則留著家用。

面對國民黨黃復興黨部昨天透過新聞稿重申「選舉期間，恪遵黨務中立」的立場，以及郝龍斌近日遭影射動用軍系「黑韓挺郭」等事件，王金平表示，中立本來就是應該的，但不要去誣賴別人，也不要憑空想像，這樣反而會影響團結，每個人都會遵守在職位上的應扮演的角色；他也說，郝龍斌很公正，怎可能有這樣的事，所以這等於是一種黑郝。

一旁陪著王金平受訪的郝龍斌則表示，5人小組絕對會公平、公開、公正的做好所有程序；「挺郭黑韓」這件事，這是一種陰謀放話，這不僅讓國民黨受傷，高雄市長韓國瑜、郭台銘、5人小組都受傷。

郝龍斌說，他在與韓國瑜聯繫時說到此事，韓國瑜也同意他的看法，這件事情是傷害國民黨，而且是一種陰謀放話；他強調，不只5人小組，他們任何一個人不會要求特定團體或特定的人支持特定候選人，更重要的是要去想，這件事到底誰受益，他認為，受益的是民進黨、其他非國民黨參選人，所以這絕對是個陰謀，也絕對是有心人的放話。

此外，媒體記者詢問，有名嘴說韓國瑜出線王金平會脫黨選到底，王金平表示，那是天大的笑話，誰講過這種話，這都是有人故意放話，他是關關難過關關過，最後還是他贏得提名，沒有這個問題存在。（編輯：林興盟）1080530