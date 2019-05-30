蘇貞昌：中國因素連3年無法參與WHA 將持續爭取

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院長蘇貞昌今天表示，今年是台灣連續第3年因中國壓力與政治因素干擾，無法正式出席世界衛生大會（WHA），雖然爭取參與的過程充滿挑戰，但不會放棄，將會持續爭取。

蘇貞昌上午在行政院會聽取衛生福利部報告「2019年台灣世衛行動團成果」後，做上述表示。

蘇貞昌說，健康不分國界，衛生安全是基本人權，身處地球村的每一份子，都應受到同等對待與保障。健康、防疫沒有國界，需要全球通力合作，台灣有能力貢獻國際醫藥衛生，也持續在世界各地付諸行動。

蘇貞昌指出，衛福部部長陳時中帶領「世衛行動團」前往日內瓦，與許多重要國家及國際組織進行71場雙邊會談，並舉辦專業論壇，分享台灣醫衛成果，也首次在WHA期間，與世界衛生組織（WHO）合作中心（日內瓦大學醫院）簽署合作備忘錄。

蘇貞昌說，今年有16友邦以及8個理念相近國家（包括美、日、德、英）陸續為台灣發聲，更有民間宣達團、專業醫衛團體、學生青年團及海外僑團等，赴日內瓦為台灣表達立場，外交部各駐外館處及僑委會也以多元創意方式，在世界各地串連各國友人及海外僑胞展現對台灣的支持力量。

他說，感謝陳時中及參與此次世衛行動團的所有成員，以及外交部和僑委會、民間長期為台灣參與WHO的辛勞與努力，也向國際社會與海內外各界的奧援與支持，致上最深謝意。

陳時中出席院會後記者會時表示，今年在日內瓦舉行記者會，政府與民僑團共同呼籲世衛正視台灣參與WHA的權利，展現官民一體的決心，有9家國際媒體到場採訪；並舉辦串連全民一起健走進WHO活動，目標2400萬步，結果累計7.86億步，展現國內凝聚力及國際支持聲量。（編輯：楊玫寧）1080530