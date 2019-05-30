賴清德：民進黨人選強 柯文哲參選機率相對小

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北30日電）民進黨總統初選將台北市長柯文哲納入民調對比，爭取提名的前行政院長賴清德今天談及柯文哲參選機率表示，「他還在夜觀星象」，民進黨推實力比較強的候選人，柯文哲出來的機會相對比較小。

他並說，民進黨團結的力量比較大，柯文哲出來的機會就比較小，未來他除了贏得這場初選外，也要團結民進黨贏得總統大選。

民進黨中執會昨天通過總統初選方案，民調對比人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲，市話手機各半。

賴清德今天接受WinTV主持人高嘉瑜、黃暐瀚「我要當選」節目專訪， 賴清德提到，立法院黨團總召柯建銘對黨、對台灣有使命感，並不是柯建銘提出什麼樣的理由，說服並改變他的態度，他對「初選辦法不容改變」的立場從未變過，「並不代表有通過，是我被誰說服，不是這樣」。

被問到如果2020遇到的對手是韓國瑜如何求勝選，賴清德表示，韓國瑜講「台灣安全、人民賺錢」，他提出「台灣自主、人民幸福」，韓國瑜把安全與賺錢都寄望中國絕對不可行。

賴清德也表示，韓國瑜剛當選高雄市長，沒有足夠時間證明可以勝任高雄市長，更遑論當總統。

至於柯文哲方面，他說，兩人都是醫師、柯文哲是外科、他是內科，柯文哲有獨到之處、成功的地方，但兩人最大差別是柯文哲主張兩岸一家親，與他的兩岸政策不同；另外，他擔任台南市長有完整的訓練，行政歷練比柯文哲更有經驗。

鴻海董事長郭台銘也在爭取國民黨提名，賴清德說，郭台銘根本沒有從政的資歷，賺企業或個人的錢很有經驗，一旦進入公部門要為全國謀福利，身分角色馬上改變，以前是老闆，但現在每一個民眾都是頭家，完全不一樣。（編輯：蘇志宗）1080530