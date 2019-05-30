盼民調納手機 郭台銘：國民黨沒人理我

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘（中）30日表示，有信心會在藍營勝出，他並透露，內部民調贏高雄市長韓國瑜。中央社記者鍾榮峰攝 108年5月30日

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海董事長郭台銘今天面對媒體詢問內部民調是否有贏過高雄市長韓國瑜，回答「那當然」。他也呼籲國民黨中央採用手機民調，給他一些時間，他的民調一定會起來，「大家說國民黨挺我，我天天呼籲這個東西，沒有人理我，還挺我」。

郭台銘今天下午參加TVBS少康戰情室節目專訪，會前接受媒體短暫採訪。

媒體問及部分高雄市長韓國瑜支持者不歡迎他去6月1日在台北凱達格蘭大道的造勢活動，郭台銘表示，「不管是韓粉還是郭粉，都應該是中華民國粉」。他指出，團結才能贏得勝選。

媒體問及對民調的看法，郭台銘指出，媒體民調天天變，但是他分析，民眾對於經濟的議題，關注比重達到7成，他自己去中南部、提出許多經濟的論述，他認為自己是處理經濟議題最適合的候選人，不過他也不諱言指出，經濟議題關心的程度，並沒有反映在目前媒體民調中。

他指出，主要是自己在4月中旬才宣布參選，迄今不過一個多月，相較於其他候選人有時間差，他認為過一段時間，自己的媒體民調就會上來，他很有信心。

郭台銘話鋒一轉指出，民進黨黨內初選已決定採用50%比重的手機民調，他再次呼籲國民黨中央採用手機民調方式，他相信自己的支持者，多屬於年輕族群和經濟選民為主，這些族群都在外面拚經濟，用手機民調才可真實反映，但「國民黨沒人理我」。

中央社記者問及郭台銘自己內部民調的結果，他表示，這幾天變化下來，自己內部民調並非如特定網路媒體民調的差距，他自己很有信心，會在藍營勝出。媒體追問內部民調是否有贏過韓國瑜，郭台銘回答「那當然」。

對於國民黨內黨務人員或是地方派系是否有選邊站的狀況，郭台銘表示，他擔任雲林縣經濟顧問的角色是事實，承諾協助雲林縣的事情會繼續推動，大家要支持的是拚經濟的候選人，選民會看到成果。

媒體問及對外界謠言的看法，郭台銘說，謠言或是抹黑不知從何而來，他自己和國民黨的任何高層，都沒有深入的接觸和交集，他說，自己才是真正的政治素人，對國民黨也是新鮮人。

若當選總統，郭台銘表示希望人民跟他一起開拓世界的市場，他可以讓人民可以賺到實質的錢。

郭台銘表示，自己帶領鴻海集團累積45年經驗，治理政府的行政經驗和企業經營是互通的，都是講究執行力，大公司也有行政體系，但是領導要有魄力。（編輯：黃國倫）1080530