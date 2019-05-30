國民黨團發表共同聲明 宣示總統初選中立

（中央社記者范正祥台北30日電）中國國民黨立法院黨團今天發表「總統黨內初選」聲明，宣示支持國民黨公平、公正、公開的初選制度，全力支持獲提名者。

聲明中指出，第15任總統初選國民黨精英群起，勇於承擔，在面臨國內外艱鉅情勢及各項挑戰的時刻，黨提名的總統候選人將對未來國家的發展、人民的福祉具有關鍵性的影響。

國民黨立法院黨團「總統黨內初選」聲明宣示黨團全體立委一致通過以下主張：

一、支持黨中央以公開透明方式，經與所有參選人溝通後所建立的公平、公正、公開的民主初選機制。

二、期盼各參選人公平競爭，貼近民意，提出重返執政、福國利民的政見，以爭取各方支持。

三、黨團全體委員將全力支持未來通過初選並獲黨提名的候選人，至於個別委員針對特定參選人的表態，純屬個人立場，黨團予以尊重。

聲明最後表示，基於以上主張，企盼國民黨能推出最優秀的總統候選人，全黨上下齊心協力，團結一致，向2020重返執政衝刺邁進。

關於這項聲明，國民黨立法院黨團總召江啟臣回應媒體詢問時說明緣由。他指出，因為陸續有不少立委提及，針對現在已經在進行，接下來可能會進入比較白熱化的黨內總統初選過程，大家都會問黨團如何看待及立場，不少立委建議黨團要有公開說法，所以黨團擬了聲明，透過內部討論並獲黨團大會共識後對外發布。

他指出，基本上，這聲明就是支持一個公平、公正、公開的黨內民主初選機制，只要是這個機制產生並獲得黨內提名的候選人，黨團絕對全力支持。在這過程裡，希望參選人能夠提出重返執政及福國利民的政見，爭取民眾支持，公平競爭。

江啟臣說，「個別立委對特定候選人的支持，我們都尊重。但是黨團的立場，是支持黨最後所提出獲得提名的候選人。」

媒體提問，支持高雄市長韓國瑜參選總統的挺韓團體，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道舉辦誓師大會，黨籍立委是不是可以上台。對此，江啟臣認為，「都可以」。他說，立委對於特定候選人的表態，黨團都給予尊重。黨團本身的立場，在總統初選的過程中，就是支持制度，然後希望這個過程能夠公平、公正、公開。

江啟臣告訴媒體，國民黨立法院黨團「總統黨內初選」聲明不是針對6月1日的活動，而是因為陸續會有很多參選人都會有造勢活動，或是希望邀請立委參與等等，但是立委想知道黨團的立場是什麼，所以這部分黨團必須公開聲明。（編輯：黃國倫）1080530