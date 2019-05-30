蘇貞昌：電力供應趨穩 政府應加強宣導溝通

（中央社記者顧荃台北30日電）因應美中貿易戰台商回台投資，行政院長蘇貞昌今天首度召開跨部會「推動經濟發展專案會議」。蘇貞昌說，目前電力供應趨穩，請經濟部加強宣導溝通。

行政院晚間發布新聞稿表示，關心企業回台投資相關供電與用地需求，蘇貞昌下午主持「推動經濟發展專案會議」，聽取經濟部與科技部針對穩定供電與解決產業缺地的報告。

蘇貞昌表示，目前電力供應已趨於穩定，為讓工商界及民眾瞭解國內供電情形，請經濟部積極向社會各界說明與溝通。同時請經濟部及科技部加速產業園區、科學園區的開發進度，以及加強與地方政府溝通及合作，以確保各項開發進度如期完成。各項園區的開發雖有時效但仍應符合各項環評程序，請環保署積極協助。

經濟部表示，為因應台商回流的用電需求，已督導台電公司持續針對大型投資的用電申請案，提供單一申辦服務窗口。以某公司申請用電為例，該用戶提出用電申請後，33天即完成檢驗供電，比預期規劃提前3個月供電。

經濟部說，今年在林口電廠新3號機、大林電廠新2號機與通霄電廠新2號機陸續併聯完工商轉下，將可達備用容量率15%、備轉容量率10%目標，供電能力大於用電需求，對於今年與明年穩定供電有信心。

在提供產業發展所需土地方面，經濟部說，目前已有548公頃公有產業土地，可立即提供廠商使用，並持續與台糖公司研議，採只租不售方式提供產業用地。科技部則透過新增產業用地、提升既有土地使用效率、活化廠房承接利用等，滿足產業用地需求。

經濟部表示，目前公有土地已出租售173公頃，提供143家廠商設廠，閒置土地公告214公頃，規劃建廠或施工已達111公頃。為因應產業發展需求，經濟部、科技部、交通部、財政部及各地方政府等，將持續協助盤點土地供需。（編輯：趙蔚蘭）1080530