郭台銘：中國大陸需要台商 鴻海不怕被掐脖子

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘表示，鴻海布局中國大陸，助穩就業、外銷和外貿，大陸更需要台商拚經濟，若因他當選總統而要沒收鴻海，「反而會害到他們自己」，他不怕被中國大陸掐脖子。

郭台銘今天接受TVBS少康戰情室節目專訪。主持人問及鴻海集團在中國大陸的資產布局、「會不會怕老共掐住脖子」，郭台銘回應「絕對不怕」，他表示，若當上中華民國總統，兩岸談判上有什麼不同意見、對方要沒收工廠，「反而會害到他們自己」。

郭台銘說，因為中國大陸需要鴻海集團創造就業機會，中國大陸也要穩就業、穩外銷、穩外貿，鴻海集團正在扮演關鍵角色。

他指出，中國大陸需要台商拚經濟和外銷，需要台商賺外匯、創造工作機會。而鴻海集團在全球，以前旺季時節最多創造120萬個工作機會，平均也有80萬個工作機會。

他也指出，鴻海客戶遍及全球，大部分屬於外商，若鴻海集團出貨受阻，「外商難道就不出貨嗎？」他認為，中國大陸需要台商來發展經濟。

主持人問及鴻海是不是血汗工廠，郭台銘回應表示，鴻海積極招募優秀人才，其中大學生畢業進入鴻海，在台灣起薪新台幣4.5萬元、碩士5.2萬元、博士6萬元。 他並表示，「媒體可以隨時到工廠去抽查」，問員工是不是血汗工廠。他說，很多員工離職都是去創業，鴻海也幫助員工創業，他不曉得為什麼被冠上這個名號。

談到參選的原因，郭台銘指出主要是使命感，他認為台灣的前途令人擔憂，主要是兩岸的關係；其次是台灣的經濟與年輕人的未來。他希望透過參選成功，把經驗傳承給台灣的政府和企業部門。

從宣布參選迄今，郭台銘說不會後悔，只是不曉得外界會有什麼怪招出來，他現在正在學習從政治的邏輯來思考。

郭台銘官方YouTube頻道今天晚間也貼出郭台銘與PChome董事長詹宏志討論的第2支影片，主要談到台灣創新者孤立無援、創業碰上各種的問題，包括資金燒光、缺乏政府支持，法規的阻礙都得不到幫助。

郭台銘認為，必須要由政府出面協助，才能打破台灣創新的困境，不讓一個個有無限未來性的新創無疾而終。（編輯：黃國倫）1080530