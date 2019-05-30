六四週年辦論壇 AIT向追求民主而喪命者致敬

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）1989年天安門事件將滿30週年，6月4日當天，美國在台協會（AIT）將與數位政委唐鳳等人舉辦公共論壇，並藉此向30年前因追求民主而失去生命的人士致敬。

AIT今天表示，將與唐鳳、外交部、台灣亞洲交流基金會攜手舉辦1場公共論壇，討論如何拓展台灣的全球參與。論壇將檢視AIT與台灣民眾在首場「“智”同道合–數位對話」討論的成果，論壇主題為「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」

這場論壇將於6月4日在台北舉行。AIT表示，論壇展現網路自由和公民參與的潛力；同時，也向那些於1989年6月4日因追求民主而失去生命的人士致敬。

AIT指出，論壇將由AIT處長酈英傑(Brent Christensen)和外交部政務次長徐斯儉致開幕詞，並由台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌進行主題演講。「數位對話」專題討論將由唐鳳主持，AIT、衛福部、外交部、台灣民主基金會的代表將進行深入討論。

AIT表示，作為AIT@40活動的一環，酈英傑將針對任內的4個優先項目，也就是「4個增進」(增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係)，發表4場演講。每場演講過後都將啟動相同主題的「數位對話」。

AIT表示，酈英傑於4月15日發表首場演講，主題聚焦台灣在全球社會的角色，演講過後即啟動首場的「數位對話」。

AIT表示，藉由人工智慧科技，「數位對話」能讓所有人針對主題暢所欲言。每1場「數位對話」結束後，討論論壇將自動產生1份報告，突顯參與者在政策議題上的共識與歧見。

AIT說，期待運用群眾智慧的力量，提供台灣民眾1個發聲管道，分享對美台夥伴關係的期望；並期盼「數位對話」的成果能夠影響AIT未來的活動。（編輯：李信寬）1080530