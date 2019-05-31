國際鋼琴冠軍立院演奏 蘇嘉全：神韻讓人感動

（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院本會期最後一天傳來悅耳鋼琴聲，民進黨立委趙天麟邀請鋼琴才女巫熹芸到立法院演奏，立法院長蘇嘉全說，巫熹芸的神韻、投入音樂的感情，讓人感動，冀望未來台灣能以她為榮。

趙天麟上午邀請鋼琴才女巫熹芸到立法院舉行獨奏會，蘇嘉全與立法院秘書長林志嘉特地到場聆聽。

巫熹芸2001年生於高雄市，國中3年級考上美國茱莉亞音樂學院預科，赴美國攻讀音樂及演奏，小小年紀已擁有國內外30場以上的個人鋼琴獨奏音樂會，就讀新興國中2年級時拿下義大利第3屆貝托納國際鋼琴公開賽冠軍，17歲就受邀到美國紐約卡內基音樂廳演出，並錄製個人第一張古典鋼琴專輯。

趙天麟致詞時表示，巫熹芸從小就獲獎無數，14歲考上美國茱莉亞音樂學院預科，原本家人擔心沒有經費到國外求學，但在橄欖枝基金會獨家贊助下得以圓夢，巫熹芸今年共獲得9間音樂學院及3家學科學校錄取通知，相當難能可貴。

趙天麟說，他將進行「大人才培育」計畫，任何有能力的年輕人都能藉此到立法院實習。現在是巫熹芸的最後一個暑假，接下來就要到美國就讀，巫熹芸希望最後一個星期能在立法院實習，她來實習第一天，就碰到立法院會處理中選會人事同意權案，今天是最後一天，要用鋼琴演奏，結束這次的實習。

巫熹芸表示，第一次來立法院，很高興有機會演奏給大家聽，學習音樂這條路最要感謝媽媽默默付出、支持，也要感謝趙天麟與橄欖枝基金會給她很多幫助，希望未來可以用她的音樂幫助更多的人。

蘇嘉全說，非常高興巫熹芸能到立法院表演，「星期二衝突那天如果委員們先聽到鋼琴演奏，就不會那麼激烈了」；巫熹芸的神韻、投入音樂的感情，讓人非常感動，現在的成績已經超越她的年齡，「冀望未來台灣以妳為榮，妳也能以台灣為榮」。（編輯：楊玫寧）1080531