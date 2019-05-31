大法官同意權案 立法院交全院委員會審查

（中央社記者范正祥、王揚宇台北31日電）總統蔡英文提名4位大法官咨請立法院行使同意權，立法院院會今天處理報告事項議程，國民黨團杯葛付委無效，經表決後將本案交全院委員會審查。

院會報告事項第2案，「茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4位為司法院大法官，咨請同意案。」立法院程序委員會意見：擬請院會將本案交全院委員會審查。

對此，國民黨團提議，退回程序委員會重新提出。台下並高喊，「退回大法官」。

針對國民黨團提議，民進黨團有異議。記名表決結果，贊成國民黨團提議者少數，不通過。院會主席、立法院長蘇嘉全宣布，「本案照程序委員會意見通過」。

現任4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿，繼任人選已由蔡總統提名，咨請立法院同意。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚受訪表示，民進黨歷來對獨立機關提名的策略，挑的人選都在為民進黨服務，「我們覺得不以為然」，並不是直接針對這4名被提名人，而是對民進黨的反彈，要對民進黨歷來的用人政策做一個反對。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，請國民黨具體說明，大法官哪一件決議，是替民進黨服務，如果是釋字748號解釋文，那請國民黨向申請釋憲成功的祁家威及其他人權團體說明，不要為了政治打壓人民權利，扣大法官帽子，他相信所有現任大法官都無法認同國民黨的政治指控。（編輯：林興盟）1080531