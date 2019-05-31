議員放錄音檔質疑官員喬蛋 柯文哲：抹黑手法

（中央社記者陳至中台北31日電）台北市議員簡舒培昨天拿出7段錄音檔，質疑北市府官員要讓大巨蛋案順利過關。台北市長柯文哲今天指出，那是「抹黑手法」，自己坦蕩蕩、沒有拿錢，被錄音也不怕。

柯文哲上午出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇，會間受訪被問到大巨蛋案錄音議題。柯文哲說，那是抹黑手法，如果音檔有90分鐘，為何不乾脆全部放出來，而只剪出7段。

柯文哲表示，如果是密室會議，不會像錄音檔裡面一樣，十幾個人七嘴八舌。大巨蛋案本來就是歷史共業，有很多問題要解決、要討論，不需要被搞得很神秘。

另外，也有議員質疑政風處調查該場會議的公文，送到市長室後被壓了兩天。柯文哲解釋，公文周五下午6時送進來，他周六、周日沒進到辦公室，隔周周一上班就簽了，不該被含沙射影地抹黑。

柯文哲說到激動處還指出，「新潮流不倒，台灣不會好」。

媒體追問，指高雄市長韓國瑜懷疑自己被竊聽。對此，柯文哲說，他當市長4年多，感覺隨時都在被竊聽，但市府正式開會都有紀錄、有錄音及錄影，甚至是網路直播，他已經習慣了。（編輯：戴光育）1080531