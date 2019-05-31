更多編輯台推薦新聞：
爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰
運動

爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復
國際

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列
早報

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台南參拜宮廟 蔡總統：應給宗教足夠自主空間

最新更新：2019/05/31 16:36
總統蔡英文（前右4）31日前往台南市後壁區泰安宮參拜，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月31日
總統蔡英文（前右4）31日前往台南市後壁區泰安宮參拜，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月31日

（中央社記者張榮祥台南31日電）總統蔡英文今天前往台南市後壁區泰安宮參拜，她說，應給宗教足夠的自主空間，維持宗教的自主性，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。

宗教界關心政府是否要滅香，蔡總統今天在泰安宮指出，她從小到大都拿香在拜，不會因當了總統就改變習慣，她希望「減香」，讓環境更乾淨，沒有政府牢牢管控宗教這件事。

蔡總統表示，宗教是台灣人心靈寄託所在，不能用傳統國家管理方式管理宗教，應給宗教足夠的自主空間，宗教自主性要維持住；政府的態度是尊重宗教自主性，在國家法令下，一定會給宗教最多的自主空間，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。

蔡總統說，宮廟對台灣社會提供很大的穩定性，連外國人都認為台灣的宮廟及宗教文化是非常珍貴的資產，瓜地馬拉總統之前到台灣看到宮廟八家將也覺得很棒，台灣已逐漸成為國際社會宗教自由的所在地。（編輯：陳俊碩）1080531

總統蔡英文（前右2）31日前往台南市後壁區泰安宮參拜，她表示，政府的態度是尊重宗教自主性，在國家法令下，一定會給宗教最多的自主空間，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月31日
總統蔡英文（前右2）31日前往台南市後壁區泰安宮參拜，她表示，政府的態度是尊重宗教自主性，在國家法令下，一定會給宗教最多的自主空間，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月31日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報