台南參拜宮廟 蔡總統：應給宗教足夠自主空間

（中央社記者張榮祥台南31日電）總統蔡英文今天前往台南市後壁區泰安宮參拜，她說，應給宗教足夠的自主空間，維持宗教的自主性，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。

宗教界關心政府是否要滅香，蔡總統今天在泰安宮指出，她從小到大都拿香在拜，不會因當了總統就改變習慣，她希望「減香」，讓環境更乾淨，沒有政府牢牢管控宗教這件事。

蔡總統表示，宗教是台灣人心靈寄託所在，不能用傳統國家管理方式管理宗教，應給宗教足夠的自主空間，宗教自主性要維持住；政府的態度是尊重宗教自主性，在國家法令下，一定會給宗教最多的自主空間，讓政府和宗教間持續對話，相互間不要有誤解。

蔡總統說，宮廟對台灣社會提供很大的穩定性，連外國人都認為台灣的宮廟及宗教文化是非常珍貴的資產，瓜地馬拉總統之前到台灣看到宮廟八家將也覺得很棒，台灣已逐漸成為國際社會宗教自由的所在地。（編輯：陳俊碩）1080531