美官員：設聯絡窗口 台美合作保護兒童重要步驟

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）來台出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」會議的美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯今天表示，美台雙方建立聯絡窗口是重要的步驟，雙方都有意願合作，找出解方。

蘿倫斯於29日至31日訪台，主要是為出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」。今天會議結束後，蘿倫斯、衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）在美國在台協會（AIT）內湖新館召開記者會；這是AIT新館6日正式啟用後首次舉行的記者會。

這項會議源自台美4月簽署瞭解備忘錄，明定由美國國務院領務局與台灣的衛福部代表組成聯合委員會，合作處理兒童遭跨國父母擅帶離家個案。蘿倫斯當時在華府見證台美雙方簽署備忘錄，這次也代表美方來台參加首屆會議。

陳時中在記者會上表示，這是委員會成立之後的第一場會議，會中雙方達成共識，將透過移除障礙等方式，來協助保護兒童權利。他相信，這項台美合作將有助保護父母與兒童的權益。

他說，台美雙方未來預計每6個月開會一次；今天的會議代表美國跟台灣對兒童權利的重視。雖然台美之間涉及跨國父母擅帶兒童離家的案例相對算少，但也不能遺漏任何一個人，「每個小孩都是寶」，在不同文化、法律、社會的情況下，台美如何進行合作讓兒童權利得到最大的保障，是這項合作最大的意義。

蘿倫斯接受中央社訪問時表示，簽署這項備忘錄、成立委員會的好處之一是建立聯絡窗口，當有問題發生的時候，就知道該向哪個單位反映，以尋求協助。「我認為這是很重要的一步」。

她說，美台雙方將定期舉行會議，建立聯絡機制是很重要的步驟。美台雙方都有意願進行合作，共同尋找解決問題的方法，「這是很重要的第一步」。

蘿倫斯指出，美國國務院每年都會出版有關跨國父母擅帶兒童離家案例的報告，根據最新出版的報告，2018年有3個案例與台灣有關。但這項統計是基於有向相關單位尋求協助的案例，實際上發生的案例也許更多。

她說，簽署這項備忘錄也希望藉此增加相關的教育，讓民眾知道其實有更好的方式可以解決問題。

談到簽署這項備忘錄的緣起，蘿倫斯表示，台美雙方都有意合作，以預防或是解決跨國父母擅帶兒童離家的案例；隨著美台之間人民往來越趨頻繁，「這也是滿自然的想法」。

她說，台美雙方都關心兒童福利，希望深化這方面的合作。遭到跨國父母擅帶離家的兒童被迫離開原來熟悉的生活環境，可能會受到很大的創傷。另一方面，孩子被另一半擅帶離家的父母也會很擔心孩子的狀況。

蘿倫斯在記者會表示，今天會議討論的議題包括如何找到被跨國父母擅帶離家的兒童，以及社會對此的限制，包括隱私法等規定。美台雙方未來將保持聯繫，並找來更多相關的專家一起討論，再決定下次委員會會議所要討論的議題。（編輯：蘇志宗）1080531