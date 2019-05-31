點名阮昭雄林右昌 卓榮泰：不在場發言不好

（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨主席卓榮泰今天說，黨中央原本規畫5月15日公告總統提名人選，但9人小組認為「太慢了」所以提早至4月17日，如今卻批評當初制定的期程「草率、誤判」，這對黨中央工作同仁不公平，卓榮泰也強調，他絕對沒有誤判初選情勢。

民進黨中執會本周三拍板總統初選辦法，卓榮泰今天還原中執會處理初選作業始末；他表示，現在有種模式叫做「不在場發言」不在現場的人，卻仍還對外發言，「實在是不好，希望以後不要再遇到這樣的事。」

卓榮泰以蔡陣營發言人阮昭雄、以及基隆市長林右昌為例，卓榮泰說，22日中執會後，阮昭雄指他「沒收中執會」其實是蔡賴雙方已協調，隔週再開一次中執會，阮昭雄當時不在協商現場，卻以不在場發言，說出了不正確的事。

卓榮泰說，事後他已跟阮昭雄通電話說明，阮也覺得沒問題，「大家知道我跟他關係，我不覺得他有惡意，只是他得到的資訊不完整。」

至於29日中執會，林右昌發言要求卓為「誤判（初選）情勢」道歉，卓榮泰說，總統初選期程作業，從時間的規劃、設計、討論到完成，林右昌都不在場，也不在提名策略小組，當然也是資訊不正確，所以才說3月6日的那一場是誤判，全然不是這個樣子。

卓榮泰說，黨中央最早提出的初選時程草案，是5月15日公告總統初選提名名單，6月19日公告立委初選名單，不是現在大家認為太趕的「4月17日」，制定時程的過程很多協調與事務性討論，絕對沒有太倉促、太草率、誤判等情況。

卓榮泰說，9人小組當時討論認為「5月15日」公告總統提名人選「太慢了」，立委必須趕快上場，不宜拖到6月，所以把時程往前推了一個月，決議4月17日完成總統、5月22日完成立委提名，現在回過頭卻說，訂在「4月17日」是便宜行事、誤判，這對黨中央工作同仁而言是不公平的。

他表示，這是整個過程，林右昌不在討論過程中，他也是不在場，又發生一次「不在場發言」。

日前卓榮泰在臉書列舉九個場景還原22日中執會休息時的協調過程，他說，若有不對，歡迎指出，可接受外界評斷，不在場發言不好，以後不要發生這樣的事情。（編輯：陸倩瑤）1080531