蘇貞昌：中國陰影遮蔽台灣 所幸美國力挺

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）行政院長蘇貞昌投書美媒表示，中國所投射的陰影遮蔽了台灣，所幸有美國在內的理念相近國家，用各種方式表達對台灣的支持；期盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫。

蘇貞昌以「推進強勁的台美關係」（Advancing the strong U.S.-Taiwan relationship）為題投書華盛頓時報（Washington Times），30日刊出。蘇貞昌表示，在變動的世界裡，美國與台灣享有久遠的夥伴關係，近年來，台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），在能源安全、執法、媒體識讀、公共衛生、人道援助、婦女賦權等議題上進行合作。

他說，台美夥伴關係奠基於「台灣關係法」，這項法律在1979年立法生效，自此成為台美關係的基石，並確保台灣在和平、穩定的環境下發展，成為活躍的民主國家及世界頂尖的經濟體之一。

同時，蘇貞昌表示，台灣是印太地區負責任的利益相關者，台灣的「暖實力」也成為國際社會上的正向力量。儘管世界上某些地方正經歷自由與民主倒退，台灣依然在2019年再次獲「自由之家」評選為最自由的國家之一；證明民主與自由能在華人社會中蓬勃發展。

他說，中國的未來仍是21世紀最充滿不確定性的問題之一。目前台灣面臨許多挑戰，最主要來自中國試圖打壓台灣人民；北京持續否認中華民國（台灣）的存在，以致兩岸僵局無從化解。在其所謂「一中原則」之下，中國企圖以軍事、外交手段脅迫台灣，阻撓台灣參與國際組織。

他進一步表示，中國在國際組織中謀取有影響力的職位，使其能夠操弄該組織的運作，企圖重寫以規範為基礎的國際秩序，以符合中國的利益。

蘇貞昌表示，中國所投射的陰影不僅遮蔽了台灣，但幸好有美國在內越來越多理念相近的國家，用各種方式表達對台灣的支持。台灣期盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫，「並與我們並肩合作，捍衛自由、民主與人權等諸多共享價值」。

最後，他說，歷經40年，台美夥伴關係依然強勁、堅實而穩健。在公共衛生、人道援助及災害防救、婦女賦權、民主治理等方面，台灣還有更多能與全世界分享的經驗；台灣有意願也已做好準備，在未來與美國等各國進行合作。（編輯：林沂鋒）1080531