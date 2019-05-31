回應卓榮泰 林右昌：若沒誤判總統提名怎會這樣

（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨中常委、基隆市長林右昌今天表示，如果沒有誤判、沒有錯誤，總統提名怎麼會搞成這樣，錯就錯了，沒有什麼好辯解，不用自欺欺人，這是對事不對人，從頭到尾沒有提到「卓榮泰」三個字，請黨主席卓榮泰不用對號入座。

卓榮泰下午與媒體茶敘還原總統初選規劃、協商過程。對於先前基隆市長林右昌及蔡英文陣營發言人阮昭雄都曾批評卓榮泰一事，卓榮泰以「不在場的發言」形容，認為兩個人是因為資訊不足才有這樣的批評。阮昭雄對此不回應。

卓榮泰說，前次中執會林右昌也要他向中執會、兩位當事人道歉。事實上，從整個時間設計討論，林右昌都不在場，也不在這個規劃小組裡面。因為林右昌資訊不足，所以才指3月6日規劃時程時，是黨中央誤判。

曾擔任代理黨主席、現任中常委的基隆市長林右昌晚間受訪表示，29日中執會發言不是針對協調小組開會或在小房間協調的事情，而是要通過新方案之前，大家必須誠實面對問題，「如果沒有誤判、沒有錯誤，總統提名怎麼會搞成這樣？錯就錯了，這沒有什麼好辯解，不用自欺欺人！」

林右昌說，3月6日中常會通過初選期程、3月18日辦理總統初選登記，才過了兩天，3月20日召開中執會做了修改，為什麼？因為18日賴清德辦理初選登記了，而且總統3月21日要出訪10天，「然後你跟老百姓說，這一切都沒有犯錯」。

他表示，而且中常委、中執委又不是笨蛋，如果，3月6日中常會以及3月13日中執會，大家知道不只一個人參選，那中常會與中執會會通過之前的初選方案嗎？

林右昌表示，要通過新方案前，要先承認面對之前的問題，如果不說明，外界不了解狀況的人就會一直批評民進黨為何一改再改，這是中執會不可承受之重。他是在講一個道理，跟29日中執會小房間的協調狀況，跟在不在小房間完全無關。5月29日中執委要承擔，他也沒意見，但應該要承認誤判、面對錯誤；不要表決而且要有一致的共識。

他進一步表示，當天他的發言是說「中央黨部誤判、很多人都誤判」，「中央黨部應該向所有中常執委，蔡英文總統，賴清德院長道歉！」，這是對事不對人，從頭到尾沒有提到「卓榮泰」三個字，請卓主席不用對號入座。（編輯：黃國倫）1080531