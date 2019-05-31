卓榮泰：有人提議將賴清德列不分區 但沒討論

（中央社記者溫貴香台北31日電）外傳前行政院長賴清德可能列入民進黨不分區立委名單，以衝刺、帶動立委選情，民進黨主席卓榮泰今天證實，曾經有人提及此事，但從未討論，也沒跟當事人說過。

卓榮泰說，目前除了高雄、屏東因為選區席次減少，要做一些安排外，完全沒有討論不分區，也不可能叫參選總統的人去選立委，「是有人有這樣提起，但並沒有被大家一起討論過。」

到底是誰提起？民進黨秘書長羅文嘉說，柯建銘曾提過，但要列在不分區安全名單以外，目的是帶領、衝刺國會席次，但這只是柯的「一個想法」，卓榮泰強調，從沒有跟當事人（賴清德）講過。

卓榮泰與羅文嘉今天下午與媒體茶敘，談及此次總統初選辦法訂定過程中的風風雨雨；羅文嘉說，22日中執會未達共識，29日再議，卓榮泰以個人身份與蔡、賴方面連絡，他也全程陪同，還加進了柯建銘，3人在25日、26日從早餐吃到消夜、已數不清開過幾次會。

在3人積極奔走下，「最後有些成果」羅文嘉說，29日中執會中，賴清德並未接受民調手機占比各半、民調納入柯文哲的方案，但為了避免卓榮泰為難，賴同意中執委林俊憲於會中表達不同意見，讓卓可以不表決、不離席（繼續主持會議）通過24位中執委所提方案。

部分媒體先前報導，22日中執會中場休息，賴清德突然現身休息室，當時話說急促似乎「有情緒問題」，卓榮泰則說，大家的情緒都很壓抑。

至於賴清德決定請辭行政院長後，是否曾動心起念要選黨主席？卓榮泰說，這個問題他跟賴討論過，「賴清德沒有任何心理準備要參選黨主席」。（編輯：陸倩瑤）1080531