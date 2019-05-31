立院本會期通過109件議案 蘇揆：成果豐碩

（中央社記者范正祥、陳俊華台北31日電）立法院第9屆第7會期今天舉行最後一次院會，本會期自2月15日開議至今，共計通過109件議案，立法院長蘇嘉全指出，每一個會期結束，都讓台灣更進步。而行政院長蘇貞昌也在晚間11時左右，趕到立法院致謝，表示成果豐碩。

把握法定會期最後一天，院會從上午9時開始，到晚間近11時，通過29項法案，包含三讀修正通過刑法第185條之3條文，曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

院會也三讀通過台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第5條之3條文，兩岸簽署政治協議協商前須經國會同意，協商後要再經國會審議，最後經全國性公投通過後，才能簽署、換文。

攸關台灣5G發展的電信管理法，也在今天三讀通過，為5G發展邁出一大步，將開放電信業者共用網路、頻譜、建設網路等，使得業者在頻譜、建構網路及支援5G應用上，更有彈性。

待最後一個法案完成三讀後，蘇嘉全在主席台發言表示，第7會期自2月15日開議至今，共計通過109件議案，包括法律案88案，預、決算案14案，行使同意權案1案，條約案1案，廢止案3案，以及其他議案2案，感謝全體立委及立法院同仁的努力，並宣布散會。

散會後，蘇嘉全隨即也在臉書發文表示，每一個會期結束，都讓台灣更進步。

他指出，立法院通過的每一項法案，都攸關著大眾的福祉與國家的未來，因此總有許多不同的聲音需要傾聽，有不同的意見需要整合，「草案從一讀到三讀的過程中，必須經過充分討論、協商與嚴謹的文字推敲，雖然這是一條漫漫長路，但我們不怕辛苦。」

蘇嘉全表示，立法院的認真與努力，「不僅是要回應民意對我們的期待，更是希望每一個會期的結束、每一次的敲槌，都能夠確定台灣比過去更加進步。」

對於立法院院會三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3，蘇嘉全在臉書發文表示，國家主權不得談判，未來掌握在人民手中。

蘇嘉全指出，台灣的主權屬於全體國民，訂定如此嚴格的法條限制政府權力，就是因為珍貴的國家主權與民主體制不能夠被拿來交易，「我們希望今天的立法，能夠保護這塊土地上生長的後世子孫，免於承受國家主權遭到出賣的恐懼。」

蘇貞昌在立法院院會散會後，也到立法院致意。蘇貞昌受訪時表示，非常感謝立法院、立委工作到這麼晚，這會期成果豐碩，通過88個法案，包括兒少保護、酒駕防制、國安、產業、同婚等各方面，非常不簡單，立委從各面向反映民意，訂出法案讓國人遵守、讓國家進步、讓產業能發展，特別來致謝。

至於國民黨立委批評酒駕法案是打假球，蘇貞昌說，不會，他了解大家對酒駕深惡痛絕，所以修法提高刑度，希望民眾不要以身試法，也不要讓身邊的人因酒駕而闖禍。

另外，台北市長柯文哲今天說，捷運民生汐止線因為沒有跟其他捷運線有交會點，「跟盲腸一樣沒有用」。蘇貞昌說，不曉得柯文哲為什麼會講這種話，「只要路邊任何人你問他，都不會同意他（柯文哲）這樣講話」。（編輯：林孟汝）1080531