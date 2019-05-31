綠擬開臨時會處理公投法 國民黨：強力反抗

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北31日電）立法院本會期今天結束，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，預計6月中旬召開臨時會，處理公投法、大法官人事同意權等重大議案，不過國民黨立委曾銘宗說，民進黨將公投法逕付二讀不符程序正義，會強力反抗。

管碧玲晚間向中央社記者表示，目前規劃在6月中旬召開臨時會，可能是6月14日或17日開始，「公民投票法修正草案」與「法官法修正草案」是臨時會兩大重頭戲，前者修法避免去年11月24日公投併大選的選舉亂象重演，後者則攸關司法改革成效。

管碧玲說，總統蔡英文提名4位大法官咨請立法院行使同意權案，由於大法官將在10月就職，下會期若等總質詢結束後處理，恐怕來不及，因此要在臨時會中處理，還要舉行公聽會，所以要把臨時會時間拉長。

管碧玲表示，臨時會其他要處理的法案，目前還在盤點，下週會再最後確認，初步規劃臨時會大概開到7月初，「順利的話就6月底結束」。

另外，新增「長照扣除額」的「所得稅法修正草案」、納管農地工廠的「工廠輔導法部分條文修正草案」、延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」、以及開放政治檔案的「政治檔案條例草案」等，都可能列入臨時會議程。

國民黨立法院黨團新任總召曾銘宗說，民進黨在5月17日立法院會處理同婚法案時，趁亂將民進黨立委蔣絜安版的公投法修正草案逕付二讀，這不符合程序正義，而且法條內容也有爭議，包括要把公投法修成「鐵籠公投」等，國民黨一定會強力反抗。

至於國民黨是否有其他想在臨時會中處理的議案，曾銘宗說，目前已在盤點中。（編輯：陸倩瑤）1080531