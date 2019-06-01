兩岸政治協議雙審議與公投 朱立倫：傷害台灣

（中央社記者黃旭昇新北1日電）前新北市長朱立倫今天表示，設定兩岸簽政治協議的門檻是民進黨政府的選戰操作，為了要升高兩岸的對抗。他認為，這是倒退的路線，只會傷害台灣不利於長治久安。

朱立倫今天到新北市新店區國校路的資源回收站擔任志工，協助將資源回收物分類、秤重、搬運。

他說，新北市的資源回收高達55%，不但促使鄰里民眾動起來，資源回收物可換垃圾袋、變賣金額可提供老人共餐。這項「小政府、大公民」的信念非常好，過去新北市長任內的政績，希望推到全台灣。

立法院5月31日通過修法，兩岸簽署政治協議應經國會「雙審議」及公投，才能簽署、換文，由總統公布生效。

朱立倫受訪時表示，民進黨政府對此的企圖是選戰的操作，要升高兩岸的對抗，並維持絕不接觸、絕不談任何協議的目標。

他說，升高門檻是在害台灣，為了兩岸的和平與合作，許多的協議當然必須經過立法院的監督，但比修憲還難，兩岸要如何合作。

朱立倫說，這項政策是倒退的路線，也明顯有政治考量。這是政治動機高於長治久安，不但有礙兩岸協商並作為對抗政敵的選戰主軸，若協議比修憲還難，只會傷害台灣。

另外，他主張恢復內閣同意權，否則，現在行政院長是小媳婦有責無權，恢復內閣同意權才能權責相符。

針對高雄市長韓國瑜將出席在台北市凱道舉辦的挺韓造勢大會，朱立倫予以祝福並希望順利圓滿。

他說，這是黨內同志的活動，黨內支持者沒有選邊站的問題，支持韓國瑜的人也有許多是他的朋友，無論是拚造勢、或與他一樣做志工，都是選戰勝利的方程式。（編輯：李錫璋）1080601