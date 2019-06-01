賴清德二問韓國瑜 應清楚回答是否支持一國兩制

民進黨總統初選民調6月10日到14日展開，前行政院長賴清德1日上午在台大校友會館舉行「台灣保證賴清德、賴清德保證台灣」記者會，希望能獲得民眾的支持與肯定。中央社記者張皓安攝 108年6月1日

（中央社記者溫貴香台北1日電）前行政院長賴清德今天二問高雄市長韓國瑜，在國家認同上是否贊成九二共識就是一中原則、一國兩制；是否贊成讓台灣成為第2個香港或西藏；並提醒凱道誓師活動順利把群眾帶回家。

賴清德上午召開「台灣保證賴清德、賴清德保證台灣」記者會，說明他參選的意義，及與爭取連任的總統蔡英文、2020大選可能的國民黨競爭對手高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲的不同之處。

賴清德表示，民進黨內他是最有實力打敗國民黨候選人的人選；如果與韓國瑜、柯文哲相比，在維護國家主權與治理國家方面遠勝過韓國瑜與柯文哲。

台北市議員日前質詢柯文哲對一國兩制的看法，賴清德表示，柯文哲竟然說，在兩岸關係上很多問題，不回答是最好的回答。應誠實面對中國併吞台灣的企圖，鴕鳥心態不足以捍衛台灣，一時的「兩岸一家親」也無法取得台灣長久的和平與安全。

他表示，韓國瑜前往中國面見中國國台辦主任劉結一，只敢講支持九二共識，不敢講反對一個中國原則，也不敢講中國國民黨這麼多年來在台灣宣傳的「九二共識就是一中各表」，更不敢講反對一國兩制、反對台灣成為第2個香港或西藏。

在治理國家能力方面，賴清德表示，韓國瑜剛當選高雄市長沒有時間證明有能力治理城市，更遑論治理國家；柯文哲剛邁入第2任，根據各種民調顯示，台北市長滿意度在六都中敬陪末座，不滿意度高達4成多，在這種狀況下，可以預期柯文哲治理國家會發生什麼問題。

被詢及韓國瑜今天上凱道誓師號稱10萬人到場，賴清德說，希望活動順利，活動結束後順利把群眾帶回家，韓國瑜有必要向社會回答特別在國家認同上，他是否贊成中國國家領導人習近平所主張「九二共識就是一個中國原則，沒有表述中華民國的空間」。

賴清德表示，過去兩蔣主張反攻大陸，中華民國是存在的，中華人民共和國是不存在的，今天不管是被動的被併吞或主動迎合統一，中華民國都將不存在；韓國瑜應該向群眾說明，是否贊成一國兩制，是否贊成讓台灣成為第2個香港或西藏。

賴清德說，這都是國人最關心的議題，如果韓國瑜有辦法清楚回答，凱道活動會更有意義。（編輯：楊玫寧）1080601