傳訪宜蘭避挺韓活動 柯文哲：行程月前就排定

（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）高雄市長韓國瑜今天將出席在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動，台北市長柯文哲今天一整天都待在宜蘭，被問到是否刻意避開韓國瑜，柯文哲說，宜蘭行程一個月前就排好。

韓國瑜今天將出席在台北市凱達格蘭大道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動，依活動流程表，預估有上萬人參與，活動時間從下午2時開始，至晚間6時30分結束，警方將派出400名警力到場維安，並視現場狀況調度。

柯文哲今天一整天行程都安排在宜蘭參訪，上午先前往礁溪協天廟參拜，接著再到溫泉蕹菜園，隨後與新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、基隆市副市長林永發一同出席「淡蘭國際記者會」，下午則參訪三星農會和金車噶瑪蘭威士忌酒廠，預計下午5時30分結束宜蘭行程。

柯文哲在淡蘭國際記者會，面對媒體詢問是否刻意避開韓國瑜時表示，侯友宜也問他是故意要避開韓國瑜的嗎？今天的宜蘭行程一個多月前就排好，韓國瑜要去凱道他10幾天前才知道。

記者詢問，若人在台北是否會出席，柯文哲說，如果人在台北只會在Line看，市府有成立陳抗群組，還有陳抗專線，台北市其實一年有2000多場陳抗 「這個還好，沒有問題」。

侯友宜受訪表示，因為看柯文哲的樣子，好像在「躲債」，所以就開他玩笑問「你今天怎麼在宜蘭」。此外，記者詢問，好像很多黨內同志今天要去凱道參加活動，侯友宜說，今天本來預測會下大雨，希望不要下大雨，大家平安、開心最重要。

至於是否出席凱道活動，侯友宜表示，今天行程完全滿檔非常忙碌，一切還是以市政工作為主，把新北市的建設做好是他的本分。（編輯：李錫璋）1080601