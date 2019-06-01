韓國瑜凱道造勢 蔡總統籲多注意人民期待

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）挺高雄市長韓國瑜活動今天登場，總統蔡英文表示，總統或市長都是民選，背負人民期待，希望都能專注國政與市政。她每天都以國政為最重要任務，希望韓國瑜能多注意人民期待。

蔡總統前往彰化縣、南投縣，上午陸續到彰化北斗鎮奠安宮、社頭鄉泰安岩參拜，下午到南投竹山鎮李勇廟、鹿谷鄉開山廟與水里鄉義民廟。蔡總統透過通訊軟體LINE預告行程，邀鄉親聽她「開講」，也以彰化發展離岸風電、南投主打觀光，顯示政府拚經濟也拚觀光。

韓國瑜將出席在凱達格蘭大道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」造勢活動，蔡總統參拜奠安宮後接受媒體訪問表示，嚴格來說這應屬中國國民黨總統初選一部分，她不便評論，但不論總統或市長都是民選，背負人民期待，希望都能專注國政與市政。她每天都以國政為最重要任務，希望韓國瑜能多注意人民期待。

民主進步黨總統初選部分，蔡總統說，過去執政3年是打地基過程，現在基礎打穩，政績一直呈現，人民滿意度持續攀升。

蔡總統表示，只要全黨團結一致，相信執政團隊會有更多政績展現給台灣人民，團隊力量也會越來越強，她非常有信心執政一定成功，公元2020年大選也一定會成功。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰。（編輯：李明宗）1080601