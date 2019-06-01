韓國瑜：願承擔重要職務 不惜為中華民國粉身碎骨
（中央社記者余祥台北1日電）高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬今天下午出席在凱道舉辦的誓師大會，在民眾「庶民選總統，團結台灣」的歡呼聲中進場。韓國瑜宣示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。
力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，現場擠滿支持民眾，國旗飄揚，雲林縣長張麗善與國民黨多位立委、中常委都到場力挺。韓國瑜約在下午4時45分抵達現場，一路花了15分鐘才走到台上。
韓國瑜二度向支持者鞠躬，第一次鞠躬是感謝大家對他的支持，第二次鞠躬，是向這段時間因支持他而被被抹黑的支持者致歉。
韓國瑜說，有人問他最近的心情怎麼樣，他18歲離開爸媽坐火車到高雄陸軍官校就讀，接受軍事訓練，就沒有怕過，就算遇到造謠、抹黑都不怕。可是他現在開始害怕，怕的是中華民國的未來，怕一大堆台灣人民正在受苦，所以他提出，無論誰當總統都要「台灣安全、人民有錢」。
韓國瑜說，總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果有機會承擔重任，在國防上，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，須保證任何情況下對方不敢掀起戰端；外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」；至於兩岸關係一定要穩定，民進黨為了喊出愛台灣把2300萬人帶著一起衝撞兩岸議題，但從事政治工作，不愛台灣，會去愛菲律賓嗎？「愛台灣和顧主權都是廢話，誰當總統都要做，不是拿來騙選票。」
韓國瑜也很擔心，台灣年輕人未來的處境，年輕人面對失業率居高不下、被低薪困住、住房困難，他的生命已經接近黃昏，若他們這一代無法為台灣年輕人打造一個好的環境，離開這個世界時是羞恥的，手上有權力，卻不珍惜人民、不能讓國家安全、讓人民安居樂業，有什麼臉從事政治活動。
韓國瑜表示，下一任總統對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定，對內則迫切需要建立自由經濟貿易區，連成點線面，當貿易障礙排除，台灣競爭力會一飛沖天。
「很多人說我是土包子、講起話來很土，」韓國瑜說，他們都錯了，他只是跟基層在一起，莫忘世上苦人多。
韓國瑜說，他不是經濟學家，但華人世界改革經濟最成功的3位，一位故總統蔣經國學的是政治，但善用人才，建設十大建設、新竹科學園區，第二位是新加坡建國總理李光耀，是學法律的，第三位則是前中共領導人鄧小平，是學軍事的，一樣改革大陸經濟。
韓國瑜說，一個國家領導者只要4件事情做好，第一，確定國家發展總目標，要台灣安全，人民有錢，第二，要以身作則、不貪不取，做文武百官和人民的表率，第三，要善用人才，第四，具備同理心，具備這4要件就是中華民國未來的總統。
韓國瑜批評，民進黨在去年九合一選戰大敗後，毫無改變，對台灣民主政治傷害，對經濟的無能，外交、兩岸困境，台灣人民真的受不了了，蔡總統說經濟是20年來最好的時候，人民無感，3年前蔡總統講「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在變成「權力、權力、愛權力」，太可怕了。
韓國瑜最後表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020將承擔任何重要的職務，不惜為中華民國粉身碎骨，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。（編輯：黃國倫）1080601
挺韓團體凱道造勢 蔣萬安等立委出席
（中央社記者余祥台北1日電）挺韓團體今天在凱道為高雄市長韓國瑜舉辦誓師大會，誓言要把庶民送進總統府。雲林縣長張麗善今天出席力挺，張麗善說，台灣需要了解農漁民、能為基層發聲的人，拜託大家支持雲林女婿韓國瑜。
力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，表定下午3時開始，但不到中午凱道已經擠滿人潮，過程中一度下起大雨，仍澆不熄韓粉的熱情，主辦單位下午4時多宣布現場超過30萬人，主辦單位也表示，韓國瑜將在6月8日與支持者在花蓮見面。
雲林縣長張麗善率15位雲林縣議員北上力挺，國民黨立委沈智慧、林德福、陳玉珍、蔣萬安、李彥秀、陳宜民、呂玉玲、林奕華、陳學聖、柯志恩都到場力挺，還有國民黨中常委姚江臨、李德維、曾文培、游家富、李昭平、劉大貝、蕭景田等也出席表達支持。
張麗善日前已公開支持韓國瑜，張麗善致詞時說，看到現場有這麼多人支持、疼惜雲林女婿，她內心很感動，身為雲林大家長的她一定會全力以赴、站出來感謝大家相挺雲林女婿。
張麗善說，雲林縣是農業縣，真的需要能為農民、漁民、基層民眾發聲的人，韓國瑜的封號是未來的庶民總統，但他現在受到無情的抹黑、打壓，儘管在這樣的情形下，大家一樣風雨無阻，從南到北、甚至從離島集結在凱道，她除了感謝還是感謝。
張麗善也提到，國民黨內初選人選，無論是前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘或韓國瑜，每一位都跟她很有交情，但相信大家可以理解，身為雲林的一份子一定要挺韓國瑜，盼初選過程中大家理性看待，盼韓國瑜最後在初選出線，韓國瑜一定可以代表基層心聲，拜託大家支持韓國瑜。（編輯：黃國倫）1080601