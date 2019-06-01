蔡總統悼念民主前輩 大屯區民主聯誼會挺小英

總統蔡英文（前右）1日在中台灣行程滿檔，下午前往台中市大里區，在交通部長林佳龍（前左）等人陪同下，為日前病逝的大屯區民主聯誼會常務理事游松根捻香致意，並慰問家屬。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）總統蔡英文今天在交通部長林佳龍等陪同下，為日前病逝的大屯區民主聯誼會常務理事游松根捻香致意。林佳龍表示，大屯區民主聯誼會決議依游松根遺願，力挺蔡總統連任。

蔡總統今天在中台灣的行程滿檔，下午5時許前往台中市大里區，並在林佳龍、立法委員何欣純等陪同下，為日前病逝的游松根捻香致意，並慰問家屬。

林佳龍指出，地方人稱「阿不拉」的游松根，是大屯區民主聯誼會的創會會員，長期為台灣民主付出。「阿不拉」前輩生前的遺願，盼所有黨公職全力支持蔡總統連任，大屯區民主聯誼會理監事會議日前也做出相同的決議。

民主進步黨台中市黨部表示，享壽73歲的游松根，曾擔任林佳龍2014年競選台中市長大屯區競選總部主任，長期為台灣民主付出、照顧後輩。游松根過世消息傳出後，讓許多地方人士相當不捨。

市黨部指出，大屯區民主聯誼會在1987年7月於前台中縣太平鄉成立，創會會長為「二二八戰士」黃金島。在黨外時期，投入反中國國民黨政府；民進黨成立後，成為其外圍支持組織。（編輯：戴光育）1080601