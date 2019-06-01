傳疑似蒐集手機門號 蔡陣營：亂扣帽子令人厭煩

（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文陣營傳出疑似蒐集手機號碼，前行政院長賴清德今天表示，各縣市都有發生。蔡陣營發言人阮昭雄表示，黨秘書長羅文嘉公開說明手機民調舞弊實務上非常困難，這種亂扣帽子的無端指控實在令人厭煩。

新頭殼日前獨家報導，蔡英文陣營疑似私下大規模蒐集支持小英的手機號碼情況，並爆出台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集支持蔡英文者手機號碼。

爭取民進黨總統提名的賴清德上午回答記者提問表示，據他了解，不只該工會，各個縣市很多團體都發生類似情形，呼籲黨內初選一定要公平、手段正當，才有辦法取得國人信任。

蔡英文總統初選階段發言人阮昭雄晚間表示，這是繼「國家機器介入」的胡亂指控之後，再次的亂扣帽子，這不是君子之爭，希望黨內初選不要不擇手段。

阮昭雄說，對民調作業有基本常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，而不是來自另為建置的號碼資料庫，這樣的指控不但背離常識與事實，更是對執行手機民調多年的中央黨部民調中心的羞辱。

阮昭雄說，羅文嘉更在日前公開說明，所謂的手機民調舞弊實務上非常困難。

阮昭雄指出，選戰過程中召集支持者，建立聯絡管道，本來就是標準動作。難道組織後援會不列名冊、不留聯絡方式？對照不久前的「國家機器介入」說，這種亂扣帽子的無端指控實在令人厭煩。（編輯：郭萍英）1080601