強化防災意識 內政部擬建構126處韌性社區

（中央社記者王承中台北2日電）內政部今天表示，為使災害防救工作向下扎根，內政部去年起推動深耕第3期計畫，強化防災意識，要建構126處韌性社區，截至4月止，已辦理7場培訓活動，625人取得防災士資格。

內政部指出，韌性社區是指具有災害容受力，足以承受及反應災害衝擊、迅速自衝擊中復原的社區，規劃由各直轄市、縣（市）及公所成立推動小組，協助社區建立防災組織，培訓社區防災士，並擬定社區防災計畫、辦理兵棋推演等工作，第3期預計在126處社區推動。

為強化民眾防災意識、知識及技術，內政部表示，積極培訓防災士，以自助、共助、合作為原則，協助身邊的人，成為民間自主防災工作的核心參與者。截至4月止，已辦理7場次培訓活動，並有625人取得訓練合格證書，具備防災士資格。

內政部指出，政府自民國98年至102年推動災害防救深耕1期計畫，103年至106年推動第2期計畫，主要目的為提升各直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所防救災作業能力，因執行成效良好，於107年至111年接續推動第3期計畫。

內政部表示，去年度各直轄市、縣（市）政府已依據核定的執行計畫，辦理相關防減災工作，包含災害潛勢調查、業務人員教育訓練、強化各縣市政府韌性、向民眾推廣防災工作、邀集企業參與防災工作，及充實鄉（鎮、市、區）災害應變中心資(通)訊設備等項目。

內政部指出，將持續推動韌性社區標章認證、防災士培訓，及建立民間防災審查輔導機構等工作，以強化台灣災害防救工作能力與成效，達到全民防災的目標。（編輯：蘇志宗）1080602