唐鳳協助故宮 2020年推出新線上購票系統

行政院政務委員唐鳳表示，在故宮邀請下，日前已正式啟動與故宮的協作案，預計2020年可推出新的線上購票系統。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北2日電）行政院政務委員唐鳳表示，在故宮邀請下，日前已正式啟動與故宮的協作案，協助故宮對現場自動購票、線上預約購票等項目，進行重新設計。預計明年可推出新的線上購票系統。

唐鳳在臉書發文表示，她的辦公室（PDIS，行政院公共數位創新空間）在故宮院長吳密察的邀請下，正式啟動與故宮的協作案。在接下來的幾個月內，將協助故宮針對現場自動購票、線上預約購票，與進場動線等項目，進行重新設計。

唐鳳指出，將透過訪談多方利害關係人、與使用者進行完整紀錄的協作討論、決標前納入全流程測試等程序，讓故宮從明年開始，就能更貼近使用者的真實感受，提供遊客便利而舒適的購票體驗。

唐鳳政委機要秘書黃子維表示，吳密察對於提升顧客服務品質相當看重，因此主動尋求政委辦公室協助，希望透過協作等方式，強化對使用者體驗的掌握，作為現場自動購票、線上預約購票，與進場動線等項目重新再設計的基礎。

唐鳳說，這是故宮在開放與協作的道路上，再次跨出的一步。過去在故宮前院長林正儀的推動下，故宮以開放資料的形式，將7萬多張的文物圖檔公開上網，任何人都可以無償下載使用，至今開放數量已累積達10萬多張。

唐鳳表示，雖然與紐約大都會博物館，或是荷蘭國家博物館相比，速度與數量仍待持續加強；不過，放眼亞洲鄰近同等級的博物館，故宮已是走在前端，極具示範意義。後續，故宮也將在前瞻基礎建設預算的支持下，持續擴大與深化開放資料的質量。（編輯：蘇志宗）1080602