韓國瑜粉身碎骨說 賴清德批：作法與目標相違背

（中央社記者葉素萍台北2日電）高雄市長韓國瑜稱，不惜為中華民國粉身碎骨。前行政院長賴清德今天說，韓國瑜的主張作法與目標相違背，希望國人看清楚；賴清德並說，台北市長柯文哲不應袖手旁觀有鴕鳥心態。

高雄市長韓國瑜昨天出席凱道的誓師大會，他說，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。

賴清德今天出席中國流亡作家袁紅冰聯合人權團體舉辦的六四30週年暨二二八72週年聯合紀念活動時受訪提到，韓國瑜說的話，所有參加活動的人聽起來都會很高興，但仔細思考一下「韓國瑜的政策能否達到捍衛中華民國目標？」

賴清德說，過去兩蔣時代反攻大陸，中華民國是存在的，是要消減中華人民共和國；今天不管是被迫被併吞，或主動提出和平協議，或接受統一主張，也就是，接受九二共識、一個中國原則、默認一國兩制，中華民國是不會存在的；韓國瑜雖然講得非常大聲，為捍衛中華民國而粉身碎骨，但主張作法與目標相違背，希望國人看清楚。

媒體追問賴清德是否願意為中華民國粉身碎骨，賴清德說，台灣是主權獨立國家，現在名字叫中華民國，任何希望捍衛中華民國的國人都應率先反對中國併吞，捍衛台灣主權，維護台灣民主自由人權生活；他參選總統也是希望結合國人同胞，共同捍衛台灣主權完整，讓自由民主人權生活方式繼續維持，讓台灣成為民主燈塔照亮中國大陸，讓更多中國人民未來也有機會享受民主制度。

賴清德並提醒韓國瑜，高雄與台南每4年就會有一次非常嚴重的登革熱流行，這是韓國瑜第一年市長任期，要充分掌握登革熱防治工作，才不影響高雄市民權益。

另外，台北市長柯文哲今天提到，當然不可能靠兩岸一家親維持台海和平，「重點不是你做什麼，是對方覺得你做什麼；重點不是你說什麼，而是對方對你有沒有信任感」。

賴清德則認為，中國領導人習近平公開講併吞台灣進程已開始，九二共識並沒有一中各表，只有一個中國原則，台灣未來只有一條路，就是一國兩制、香港與澳門的模式，「首都市長不應該鴕鳥心態」，應該站在台灣人民立場表達意見，不能視而不見、充耳不聞，特別是關鍵時刻、國人焦慮時，更不該袖手旁觀有鴕鳥心態。

賴清德強調，這場總統大選，在民進黨黨內他更具實力能打敗國民黨候選人，若與柯文哲比較，不管是守護台灣或國家治理方面，他都比柯更具實力。

另外，賴清德在活動致詞表示，六四事件30年來，中國的獨裁並沒有任何遲緩，就連香港現在也不能自由談論、紀念六四事件，此刻，台灣的角色更顯重要，台灣絕不能被中國併吞。

前行政院長游錫堃也出席活動指出，台灣是華人文化圈唯一的民主國家、堡壘燈塔，台灣若守不住，美國、日本都會很慘。

前副總統呂秀蓮也受邀出席活動，她致詞提到，六四事件是自己的政府屠殺自己的人民；二二八事件是外來的統治者對被殖民者的鎮壓，一個叫共產黨、一個叫國民黨，台灣不需要再來一次二二八。

呂秀蓮接著話鋒一轉提及，賴清德在黨內初選遭受困擾，「我二次要選台北市長，如何被暗中阻止，你（賴清德）沒有聲援我，我暗中祝福你，加油」。

呂秀蓮也提到，距離二二八事件32週年時，台灣爆發美麗島事件，她期待中國大陸要趕快有一個比美麗島事件轟轟烈烈的民主運動。（編輯：趙蔚蘭）1080602