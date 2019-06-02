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王金平：若當選就職前 不排除訪中解決兩岸僵局

最新更新：2019/06/02 17:04

（中央社記者張榮祥台南2日電）前立法院長王金平今天在台南大學畢業典禮上表示，他若當選總統，在就職前，一定尋求機會，不排除到中國大陸訪問，尋求共同解決兩岸僵局的可能。

王金平今天在台南大學畢業典禮致詞指出，每個人脫離不了和政治的關係，國家領導人也必須具備海納百川、有容乃大的精神和氣度，以及綜理國家全局、制定正確方向的廣度、高度、深度，才能恢復台灣往日榮景。

他表示，目前國內非常不和諧，對立、鬥爭及各種感情的撕裂非常嚴重，年金改革讓軍公教警消受到羞辱抹黑及實質損害，未來若有機會，一定要若干程度恢復他們應有的尊嚴及權利。

他說，國內和諧最重要，無法和諧就無法團結，就會永遠衝突對立下去，若選出無法整合國內及化解內耗的領導人，國家真的沒有什麼希望。

王金平表示，兩岸關係牽涉到台灣的生存發展，兩岸關係沒做好，導致外交關係被斷，無法參與國際組織，無法加入區域經濟組織，無法簽署雙邊貿易協定，已嚴重影響國家生存和發展。

王金平說，他自信在立法院擔任17年院長，擁有累積朝野關係及處理國家問題的經驗，他能讓國內和諧團結及處理兩岸問題，恢復穩定和平狀態，這才是國家生存之道及台灣發展動力。（編輯：陳俊碩）1080602

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