賴清德：總統對我人身攻擊 盼她守住君子風範

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文認為，不能把組織工作跟要進行的民調連結，然後去聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物；前行政院長賴清德回應指，總統已對他展開人身攻擊，盼她守得住君子風範。

蔡總統陣營發言人阮昭雄受訪回應指出，蔡總統訴求團結、一心拚國政，從不展開任何攻擊。是因為有各種抹黑或謠言，才來據實已答、被動回應，「只要沒有人刻意製造風向，我們都一本初衷，不會攻擊黨內同志。」

阮昭雄並說，執行民調工作的中央黨部已經有完整說明，類似謠言不應該再散佈。

新頭殼日前獨家報導，蔡英文陣營疑似私下大規模蒐集支持小英的手機號碼情況，並爆出台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集支持蔡英文者手機號碼。爭取民進黨總統提名的賴清德1日指出，據他了解，不只該工會，各個縣市很多團體都發生類似情形。

蔡總統今天上午參拜台中市大肚區永順宮接受媒體訪問。蔡總統指出，任何的政治人物在做組織工作時候，都會去找尋一個跟他的支持者或者是潛在的支持者，溝通跟傳遞訊息的方式，不能把這個跟要進行的民調連結，然後去聯想作弊，那不是一個負責任的政治人物。

賴清德下午出席「六四」30週年暨「二二八」72週年聯合紀念活動，他會後受訪指出，「總統言重了啦！」很遺憾，這場初選他一直主張不要互相攻擊，「但聽起來，總統已經對我展開人身攻擊」。

賴清德說，如果總統願意負責任地了解昨天記者會狀況，她不難清楚，記者是問他小英陣營利用中油產業工會在蒐集電話，問他意見如何，他的回答是，請中央黨部查明，必要的話，也請當事人能夠說明，釐清社會疑慮，讓社會對民進黨的初選能夠增加信心。

賴清德強調，他沒有做其他的指控，希望蔡總統能夠了解清楚，這場初選是黨內的初選，應該還是要力行君子之爭，「尤其是到最後的關鍵時刻，希望蔡英文總統能夠守得住君子的風範」。

另外，賴清德行動辦公室發言人李退之稍早也透過新聞稿指出，蔡總統陣營連續斷章取義，任意指控賴清德，正告對方，敬請謹守初選切結分寸，勿再混淆視聽破壞黨內團結。

李退之也說，敬請蔡陣營應對外說明，何以組織工作者蒐集手機號碼的「基本工作」以國營事業所屬團體為主？是否還有其他相關團體也在進行所謂的「基本工作」？請參選各方維護黨初選紀律，保衛民主進步黨的民主資產，支持台灣人民對黨信心。（編輯：趙蔚蘭）1080602