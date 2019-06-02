大稻埕見證台灣民主歷程 蔡總統邀賈德納走訪

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納提到，想帶賈德納到大稻埕走走，大稻埕見證台灣民主化歷程，賈德納是民主台灣堅實友人，很適合一起走訪大稻埕。

蔡總統今天在總統府接見「美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）」，她致詞表示，這是她做總統以來，第4次在總統府與賈德納見面，這還不包括他們在美國見面或是一起進行視訊會議。

蔡總統說，她還記得一年前賈德納來訪，正是台灣遭逢種種外交事件時刻，賈德納特別更改行程，前來展現對台灣的支持。這一年來，賈德納持續為台灣發聲，她要代表台灣人民致上最誠摯謝意。

她提出，不論是透過法案深化台美關係或者是連署呼籲美國政府派遣閣員級官員訪問台灣，賈德納的支持，充分展現「台灣關係法」的精神，也就是美國對於自由民主價值的承諾。

總統蔡英文（前中）2日帶著美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（左3）一起走訪台北大稻埕，熱情民眾向蔡總統比讚。中央社記者徐肇昌攝 108年6月2日

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（右2）與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右1），2日下午在外交部的安排下到台北大稻埕參觀。中央社記者徐肇昌攝 108年6月2日

蔡總統指出，今年是「台灣關係法」立法40週年，賈德納一週前提出「台北法案」，支持更強勁的台美關係、穩固台灣的國際空間。這項法案也讓台灣人民感受到台美關係越來越穩健，就像美國商會前幾天所說的，目前台美關係正處於數十年來的最佳狀況。

總統也提到，同時在台灣，也將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，以行動讓台美夥伴關係，創下新的里程碑。

蔡總統認為，不論是在台灣或是美國，相信賈德納及在座訪賓應該都認同公民的政治參與，在一個國家的民主化過程中，扮演很重要的角色。所以，稍後她想帶賈德納到大稻埕走走。大稻埕在過去，是許多民主運動人士的據點，在那裡交換對於西方民主的想法，台灣民主運動的精神也是在那裡萌芽。

蔡總統表示，大稻埕見證台灣民主化的歷程，賈德納是民主台灣的堅實友人，很適合一起走訪大稻埕。她也期待，未來一起為台美關係、民主價值繼續打拚。（編輯：張均懋）1080602

總統蔡英文（前右）2日帶著美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（前左）一起走訪台北大稻埕，兩人不時交換意見。中央社記者徐肇昌攝 108年6月2日