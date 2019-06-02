賴清德：韓國瑜講口號但不說如何執行 須注意

（中央社記者邱俊欽桃園2日電）針對高雄市長韓國瑜所提的「發財外交」，前行政院長賴清德今天受訪時表示，「韓國瑜真的是講口號的一把好手」，但不講政見，不講如何執行，這點是國人必須要注意的。

賴清德從下午到晚間行程都在桃園市各社區、鄰里與夜市，與基層民眾搏感情，所到之處，受到支持者熱情歡迎。他在參觀菱潭街興創基地時，有支持者送上粽子，高喊「賴總統好」、「賴清德凍蒜」，祝福他順利當選，氣氛熱絡。

賴清德在受訪時表示，面對「韓流」來勢洶洶，每個候選人都要做最好的準備，特別對於自己的政見與對國家的藍圖，勢必要更完備，爭取國人支持，這才是最重要的。

至於韓國瑜昨天在造勢大會中提到，「準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨」，賴清德說，韓國瑜支持九二共識，也沒有反對一國兩制，恐怕國人應該考慮的是，「韓國瑜若當選，反而是中華民國粉身碎骨」。

記者問到韓國瑜提到「發財外交」的說法，賴清德笑著說，「韓國瑜真的是講口號的一把好手」，但不講政見，不講如何執行，韓昨天在演講台上所說的，都無法在過去六個月高雄市長任內看得到，這點是國人必須要注意的。

另外，賴清德參觀菱潭街興創基地後表示，可以感受到基地的嶄新文創活力。他談到，在台灣面臨少子化、高齡化的狀況下，很多人口往都市集中，造成很多地方沒落，也影響地方的發展。

他談到，台灣有很多成功的案例，包括在台中、台南、桃園都有很多藉由年輕人的努力，活化整個舊社區、建築的成功的案例，也希望將案例能推廣到其他城市，讓更多年輕人能回到故鄉，從舊街道、老房子中找到商機。（編輯：李亨山）1080602