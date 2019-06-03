陳其邁喊話韓國瑜：選上市長馬上離開不妥當

（中央社記者葉臻新北3日電）行政院副院長陳其邁今天上午至交通部鐵道局國際會議廳出席活動，受訪時被問及高雄市長韓國瑜1日在造勢活動上的言詞，陳其邁表示拚經濟不是靠念力，韓國瑜恐怕說的比做的還多。

陳其邁上午出席「108年國家關鍵基礎設施防護演習教育訓練研習會開幕」，受訪時被問及韓國瑜1日在凱道造勢大會上，宣示「準備承擔任何重要職務」等言詞，似乎是有意角逐2020年總統大選。

陳其邁表示，韓國瑜剛選上高雄市長，市政還在熟悉當中，「一下子在高雄Touchdown（達陣），之後又一飛沖天馬上拚政治」，對高雄市民不公平，他呼籲韓國瑜好好思考，政治承諾對他而言重不重要，高雄市民對他有很多期待，很多政見也還沒開始做，假如選上市長馬上離開，「真的是不太妥當」。

對於韓國瑜在造勢活動上表示「為中華民國不惜粉身碎骨」，陳其邁表示，不管是拋頭顱、灑熱血、唱夜襲，這些都是韓國瑜個人的選舉語言，「讓台灣更好，要有一些具體的策略主張」，並反問韓國瑜過去的承諾算不算話？假如過去講的承諾不算話，那又何來確保能夠實現未來的政見？

至於韓國瑜喊出的「發財外交」，陳其邁表示，拚經濟不是靠念力，喊喊口號就可以做到，例如今年台商資金回流至今，有將近新台幣5000億元來國發會申請案件，到年底也許會到8000億甚至是1兆，以及跟美國實質貿易的往來上升、跟亞太國家出口增加，以及失業率降低、調漲基本工資，這個就是在拚經濟，讓人民生活能夠更好。

陳其邁強調，經濟是一步一腳印，不是靠念力或者是口號一飛沖天，不管是拚經濟或者照顧受薪階層，民進黨都做的比說的還多，「韓市長恐怕說的比做的還多」，他強調在選舉過程裡面還是要比牛肉，更何況國民黨裡面還有一個郭台銘董事長，「兩相對比拚經濟，在國民黨內部的競爭就會高下立判」。（編輯：張銘坤）1080603